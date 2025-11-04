Военный подчеркнул, что есть потребность в комплексных изменениях процесса мобилизации.

Несправедливая мобилизация и низкая подготовка в учебных центрах вызывают массовое недовольство среди украинцев.

Такое мнение высказал командир второго штурмового батальона 3 отдельной штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук в эфире Киев 24. Он считает, что главной проблемой мобилизации является то, что значительная часть мобилизованных - это мужчины из сел и малообеспеченных слоев населения, которых забирают первыми, тогда как лица с влиянием и властью спокойно гуляют по улицам.

Кухарчук также акцентировал внимание на низком качестве боевой подготовки мужчин в учебных центрах. Он отметил, что наличие в подразделениях людей с ненадлежащей подготовкой вызывает проблемы с мотивацией.

Комбат подчеркнул, что есть потребность в комплексных изменениях в мобилизации. По мнению Кухарчука, нужно ввести электронный учет очередей, прозрачное распределение забронированных и непригодных к службе, жесткий контроль за прохождением военно-врачебных комиссий и системный подход к подготовке личного состава.

Мобилизация в Украине

Вчера президент Владимир Зеленский подписал закон № 4630-IX о бронировании работников предприятий оборонно-промышленного комплекса, даже если у них есть проблемы с воинским учетом.

29 октября в комментарии УНИАН сказал военный эксперт, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко отмечал, что есть разные причины, почему военные идут в самовольное оставление части. Он отмечал, что каждый такой случай надо изучать, как и каждый случай восстановления на военной службе.

В Минцифры объяснили изменения, как оформить отсрочку от мобилизации через ЦПАУ. Там отметили, что если отсрочка автоматически не возобновляется, или если появились основания для получения отсрочки, с 1 ноября надо обращаться в ЦНАП с пакетом документов.

