В частности, в перечень попала Южная Корея.

Большие страны часто попадают в новости благодаря своей военной мощи. Но несколько небольших государств тоже имеют довольно впечатляющие армии.

Как рассказывает ресурс Wion, эти страны инвестируют огромные средства в оборону, несмотря на ограниченную территорию и количество населения. Глобальный индекс военной мощи 2025 года показал, что военная мощь измеряется не только размером территорий, но и стратегией, готовностью и возможностями армий.

Сингапур

Территория Сингапура составляет всего около 735,7 км². Для сравнения, площадь Киева – 847,7 км². Несмотря на небольшие размеры, Сингапур может похвастаться одной из самых мощных армий в Азии, а также входит в 30 лучших армий мира.

"Военная мощь страны объясняется обязательным призывом, передовыми технологиями и стратегическими оборонными инициативами. Военная сила Сингапура дополнительно подкрепляется его стратегическим расположением и крепкими оборонными партнерствами", – говорится в материале.

Израиль

Израиль имеет показатель PowerIndex 0,2661, и его армия занимает 15-е место в мире. Общая площадь этого государства составляет 22 145 кв. км. Для понимания, Житомирская область имеет площадь 29 832 км².

Военная мощь страны базируется на обязательной службе для мужчин и женщин, пишут авторы. Большую роль играют также передовые технологии и истории инноваций в оборонных стратегиях. Военный потенциал Израиля постоянно усиливается, поскольку страна делает значительные инвестиции в новые разработки.

Южная Корея

По военной мощи Республика Корея занимает 5-е место в мире с индексом 0,1656 по военной мощи. Географически территория Южной Кореи составляет примерно 100 363 км² . Но в стране действует обязательная служба (за некоторыми исключениями). Также Сеул инвестирует большие средства в оборону и сосредотачивает внимание на технологических достижениях.

"Стратегическое положение и союзы Южной Кореи еще больше усиливают ее военный потенциал", – говорится в статье.

Швейцария

Швейцария известна своим статусом нейтральной страны. Несмотря на это, она поддерживает свою военную мощь. Страна занимает 44 место в мире с показателем PowerIndex 0,7869.

"По данным Всемирного банка, площадь Швейцарии в 2022 году составляла 39 510 кв. км. Оборонная стратегия страны подчеркивает хорошо обученную систему ополчения, передовые технологии и обязательство поддерживать боеспособные вооруженные силы. Боевая готовность Швейцарии является свидетельством ее преданности суверенитету и безопасности", – объясняют авторы.

Финляндия

Эта страна занимает 48-е место в мировом рейтинге с индексом мощности 0,8437. Общая площадь Финляндии составляет 337 030 квадратных километров, пишет ресурс. Военную мощь страны обусловливают обязательный призыв в армию, хорошо оснащенные резервные силы и историей эффективных оборонных стратегий.

"Военный потенциал Финляндии постоянно усиливается благодаря инвестициям в обучение и модернизацию", – констатируют авторы материала.

Рейтинг армий мира: на каком месте Украина

Если брать для анализа объем расходов на оборону, то по состоянию на июль 2025 года Украина находилась на 8-м месте в мире. Речь о 64 миллиардах долларов. Причем Украина больше всего нарастила расходы по сравнению с 2020 годом. Прирост составляет +838%.

По результатам рейтинга Global Firepower 2025, Украина заняла 20 место среди сильнейших армий мира.

