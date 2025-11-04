Продать доллар можно в среднем по курсу 41,74 грн, а евро - 48,10 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 4 ноября, вырос на 13 копеек и составляет 42,23 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,74 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне 4 ноября упал на 13 копеек и составляет 48,82 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 48,10 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 42,09 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,97 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,75 грн/евро, а курс продажи - 48,58 грн/евро.

Национальный банк установил на 4 ноября официальный курс доллара к гривне на уровне 42,04 гривни за доллар. Таким образом украинская валюта ослабилась на 15 копеек. По отношению к евро гривня также ослабилась. Так, официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 48,43 гривни за один евро.

Член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько сообщила, что в течение текущей недели гривну не ожидают слишком ощутимые колебания, а ситуация на валютном рынке будет сопровождаться относительной стабильностью.

