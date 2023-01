Грибковые споры не подходят для правдоподобности мира, показанного в сериале.

В игровой серии The Last of Us вирус распространяется через грибковые споры. Последние расположены в темных местах — чаще всего помещениях, куду не проникает солнечный свет. Люди вдыхают эти частички и заражаются кордицепсной церебральной инфекцией. Вот почему в играх персонажи надевают противогазы рядом со спорами. Однако для сериала The Last of Us этот способ распространения вируса не подошел, так как он нарушает правдоподобность мира.

Шоураннер картины Крейг Мазин в интервью Comicbook заявил: "Очевидно, что есть некоторые важные вещи, которые мы, конечно же, сохраним, но есть и проблемы, связанные с переходом от игры к сериалу, которые пришлось учитывать. Например, такие мелочи, как споры. В игре есть такие моменты, когда вы сталкиваетесь со спорами и вам нужно надеть противогаз. В мире, который мы создаем, если бы мы поместили споры в воздух, было бы совершенно очевидно, что они распространились бы повсюду, и всем пришлось бы постоянно носить маски, и, вероятно, к тому моменту все были бы полностью заражены".

По словам Мазина, команда бросила себе вызов и придумала новый способ распространения вируса. Какой именно, шоуреннер не сказал. Он обошелся лишь туманной фразой "мы просто соединились с душой и духом игры".

Сериал The Last of Us — сюжет и актеры

Экранизация игры показывает мир, где случилась вспышка эпидемии мутировавшего гриба-паразита, который превращает людей в зомби. В центре сюжета опытный циничный контрабандист Джоэл, потерявший дочь на заре пандемии. Теперь ему предстоит перевезти через всю страну дерзкую девочку Элли с иммунитетом к болезни.

Роли Джоэла и его спутницы исполнят Педро Паскаль и Белла Рамзи соответственно. Эти актеры уже снимались вместе в другом успешном шоу от HBO — "Игре престолов".

Шоураннером экранизации выступил Крейг Мейзин, создавший сериал "Чернобыль". В производстве также участвует автор оригинальной игры — глава студии Naughty Dog Нил Дракманн.

Съемки шоу проходят в Канаде. HBO планирует потратить на производство первого сезона картины $200 миллионов.

Первая серия шоу выйдет 15 января на HBO Max.

