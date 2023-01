О новой части TLoU высказался сам Нил Дракманн.

Второй сезон сериала The Last of Us, вероятнее всего, покажет события из The Last of Us Part II. А что касается игровой серии, то она не завершена. В этой вселенной еще "есть о чем рассказать".

Такими заявлениями отметились шоураннер картины Крейг Мазин и один из директоров Naughty Dog, руководитель разработки двух частей TLoU и режиссер одного из эпизодов сериала Нил Дракманн. Они дали обширное интервью изданию The Hollywood Reporter. В нем они рассказали о съемочном процессе, подборе актеров, переживаниях исполнителей главных ролей и прочем.

Насчет второго сезона Мазин и Дракманн намекнули, что он будет посвящен "переворачивающему все с ног на голову повествованию смелого сиквела Part II от Naughty Dog". При этом создатели шоу открыто не сообщили, о чем расскажут в продолжении сериала.

Похожим намеком Дракманн отделался в ответе на вопрос о новой части игровой серии The Last of Us. Он заявил: "Я думаю, что есть еще история, которую можно рассказать". По словам руководителя Naughty Dog, единственной адаптацией станет шоу от HBO. Поэтому его ответ касался именно игр. Мазин поддержал Дракманна и заявил, что не заинтересован в сериалах, которые длятся вечность.

Сериал The Last of Us — сюжет и актеры

Экранизация игры показывает мир, где случилась вспышка эпидемии мутировавшего гриба-паразита, который превращает людей в зомби. В центре сюжета опытный циничный контрабандист Джоэл, потерявший дочь на заре пандемии. Теперь ему предстоит перевезти через всю страну дерзкую девочку Элли с иммунитетом к болезни.

Роли Джоэла и его спутницы исполнят Педро Паскаль и Белла Рамзи соответственно. Эти актеры уже снимались вместе в другом успешном шоу от HBO — "Игре престолов".

Шоураннером экранизации выступил Крейг Мейзин, создавший сериал "Чернобыль". В производстве также участвует автор оригинальной игры — глава студии Naughty Dog Нил Дракманн.

Съемки шоу проходят в Канаде. HBO планирует потратить на производство первого сезона картины $200 миллионов.

Первая серия шоу выйдет 15 января на HBO Max.

