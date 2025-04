Создатели шоу немного изменили сцену для глубины сюжета.

Во втором эпизоде второго сезона The Last of Us произошло событие, которого ждали и которого боялись: смерть Джоэла. Создатели сериала перенесли на экран одну из самых противоречивых сцен из второй части игры - жестокое убийство Джоэла от руки Эбби.

Как и в оригинале, он погибает от ударов клюшкой для гольфа, на глазах у Элли. Однако шоу внесло несколько изменений в ключевые детали этого момента, из-за чего восприятие сцены становится иным.

В игре Джоэл отправляется в патруль вместе с Томми, и именно он оказывается рядом с братом в момент его гибели. В сериале же Джоэл сопровождает Дину, а Томми остаётся в Джексоне, отбиваясь от нашествия заражённых. Эта сюжетная линия с атакой на город - полностью новая, её не было в игре.

Видео дня

Спасённая Джоэлом от орды заражённых, Эбби заманивает его и Дину на свою базу. Там её соратники обезвреживают Дину, а сам Джоэл вскоре узнаёт, кто такая Эбби и почему она его ненавидит.

Перед тем как нанести смертельные удары, она обвиняет Джоэла в убийстве своего отца, одного из врачей "Цикад", который должен был оперировать Элли, чтобы сделать вакцину из её ДНК.

Как и в игре, Элли находит Джоэла слишком поздно - она становится свидетельницей последних мгновений его жизни, беспомощно наблюдая за происходящим. Однако способ, которым шоу показало этот момент, отличается - вместо затяжного избиения Эбби наносит Джоэлу колющий удар обломком клюшки.

Изменения в структуре эпизода при этом направлены на усиление второстепенных сюжетных линий, таких как развитие отношений между Джоэлом и Диной, а также масштабное вторжение заражённых в Джексон.

Тем не менее, основное послание момента остаётся неизменным: смерть Джоэла - болезненное, жестокое и судьбоносное событие, которое определяет всё, что произойдёт дальше.

Сцена, несмотря на переработку, сохранила ту же эмоциональную тяжесть, с которой миллионы игроков столкнулись в 2020 году. Теперь с ней придётся справляться и зрителям сериала.

Ранее исполнительница роли Элли в сериале поделилась, что ей надоел вопрос о том, как она готовилась к роли повзрослевшей героини.

Вас также могут заинтересовать новости: