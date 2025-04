Премьера картины в Украине состоялась 14 апреля.

Сегодня, 14 апреля, в Украине состоялась премьера долгожданного второго сезона сериала "Одни из нас" ("The Last Of Us") от HBO, в главных ролях с Беллой Рамзи и Педро Паскалем. Картина была создана по мотивам одноименной постапокалиптической серии игр Naughty Dog.

"Одни из нас" - это телевизионная адаптация компьютерной игры, в которой рассказывается о событиях в США через 20 лет после глобальной пандемии. Ее вызвала мутация грибка кордицепса. В предыдущих сериях рассказывалось о контрабандисте Джоэле (Педро Паскаль). Ему было поручено доставить на другой конец Америки девочку с иммунитетом к инфекции Элли (Белла Рамзи) для разработки лекарства. Однако со временем главный герой понимает, что подростка ждет смерть и отказывается от задания.

О чем второй сезон сериала, что о нем пишут критики и как снимали картину - читайте дальше.

О чем второй сезон сериала "Одни из нас"

Новые эпизоды нашумевшей картины продолжат историю в больнице Солт-Лейк-Сити. Главной изюминкой второй части стало появление ключевого персонажа игры The Last of Us Part II, Эбби, которую сыграла Кейтлин Дивер.

На этот раз события разворачиваются через пять лет после первой части. Главные герои поселяются в городке Джексон, который отстроили жители, выжившие после пандемии. Джоэл стремится расширить город, чтобы разместить в нем новоприбывших. А 19-летняя Элли теперь патрулирует улицы города, чтобы защитить жителей от зараженных.

Главный герой становится мишенью военизированной группы "Светляки". Участники организации хотят использовать Элли для создания вакцины от грибка. В конце первого сезона Джоэл убил некоторых "светляков", чтобы спасти девушку, но в новых сериях появляется Эбби, которая планирует отомстить за погибших.

Кто еще снимался в "Одних из нас"

Во втором сезоне появились еще несколько новых актеров. В частности, к съемкам присоединилась певица Изабела Мерсед. Она перевоплотилась в напарницу и девушку Элли - Дину. Актриса Кэтрин О'Хара сыграла роль психотерапевта, которая помогает Джоэлу найти общий язык с Элли, поскольку их отношения значительно ухудшились за последние пять лет.

Новый сезон состоит из семи серий. Они будут выходить раз в неделю. Картина завершится 25 мая. Сюжет второй части охватывает половину событий игры The Last of Us 2. Шоуранеры ранее обещали для зрителей еще больше сюрпризов и неожиданных поворотов в сюжете.

Как проходили съемки "Одних из нас"

Съемки начались в марте прошлого года и завершились в январе 2025-го. Большинство сцен было снято в Ванкувере, Канада. Как пишет Calgary Herald, на съемки первого сезона было потрачено 141 миллион долларов.

На вторую часть было выделено больше средств, отметил соавтор проекта Крейг Мазин в интервью The Hollywood Reporter: "Амбиции были значительно выше: у нас была возможность создать несколько чрезвычайных экшн-сцен, расширить масштаб действия и опасности".

Большинство локаций были воссозданы под открытым небом, а не в специальных съемочных павильонах. Участие в съемках принимали одновременно от 1200 до 1800 человек.

Что пишут о новом сезоне "Одних из нас" критики

Как известно, ожидания о втором сезоне были очень большими, поскольку первая часть получила 24 номинации на премию "Эмми", а Паскаль был награжден премией Гильдии киноактеров за роль Джоэла.

Продолжение "Одних из нас" уже получило высокие оценки от критиков. На Rotten Tomatoes у сериала 94% положительных отзывов, а на IMDb его рейтинг составляет 8.7 из 10.

В рецензии издания Vulture пишут, что у картины интересный и напряженный темп, есть интрига, эмоциональные моменты, а актерскую игру называют "безупречной".

"Шоу остается зрелищем, которое захватывает с головой", - говорится в рецензии.

В Time Джуди Берман сделала замечание сериалу и указала, что были плохо разработаны сюжетные линии второстепенных персонажей. Также она осталась недовольна финалом.

"Он был настолько внезапным и неутешительным, что мне понадобилось время, чтобы понять, что это конец", - указала эксперт.

В Radio Times также отмечают, что зрители смогут увидеть сразу все лучшее и худшее в главных героях. Критики высоко оценили сценарий картины и говорят, что он мастерски изображает мораль сериала.

Издание Empire поставило новому сезону пять звезд из пяти возможных. Эксперты указали, что в картине изображены многие важные детали из одноименной игры. Он, по их словам, "остается верным духу игры, в то же время расширяя историю".

Получит ли сериал "Одни из нас" продолжение

На прошлой неделе сериал досрочно продлили на третий сезон. Дата выхода новой части картины пока неизвестна, однако, вероятно, это произойдет не раньше 2027 года.

Мейзин и Нил Дракман заверили, что в третий сезон войдет больше серий. По их словам, они всегда планировали разбить сюжет игры "The Last of Us Part 2" 2020 года на несколько сезонов. Более того, создатели картины даже задумываются о создании четвертого сезона.

"Мы подошли ко 2 сезону с целью создать что-то, чем мы могли бы гордиться. Конечные результаты превзошли даже наши самые амбициозные цели благодаря нашему постоянному сотрудничеству с HBO и безупречной работе нашего непревзойденного актерского состава и съемочной группы", - сказал Крейг.

