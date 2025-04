Белла просто выросла за время съёмок сериала, как и Элли.

Белла Рамзи, которая вернулась к роли Элли во втором сезоне The Last of Us, призналась, что изрядно устала от одного и того же вопроса на всех интервью. И речь идёт вовсе не о сюжете или новых персонажах, а о возрасте героини.

Актриса рассказала в интервью The Independent, что ответ на этот вопрос очень простой: Белла выросла, ровно как и Элли:

"Это самый частый вопрос, который мне задают: "Итак, Белла, Элли была 14 лет в первом сезоне, теперь ей 19. Как ты готовилась к роли повзрослевшей Элли во втором сезоне?". Я выросла! Элли выросла! Тут нечего рассказывать! Мне нечего вам сказать!".

Второй сезон "Последних из нас" отходит от структуры роудмуви, как это было в первом. Теперь у нас две параллельные истории: Джоэл и Элли, которые живут в коммуне вместе с Томми, и Эбби, участница милитаристской фракции, движимая жаждой мести. Их пути, разумеется, пересекутся, но сериал, как и в первом сезоне, обещает расширить оригинальный сюжет и добавить эмоциональной глубины.

Ранее мы рассказывали, что сериал "Последние из нас" продлили на третий сезон еще до выхода второй части.

