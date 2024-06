Они требуют не только мощной видеокарты, но и большого количества оперативной памяти и топового процессора.

Видеоигры с каждым годом становятся все более реалистичными, а системные требования – более грозными. Не в последнюю очередь из-за плохой оптимизации и чрезмерном злоупотреблении разработчиками DLSS и FSR, которые могут довести до предела даже самые мощные компьютеры.

Журналисты портала GameRant выбрали 8 самых требовательных игр для ПК в 2024 году. Они требуют не только мощной видеокарты, но и большого количества памяти и топового процессора, поэтому вам может потребоваться обновить свой компьютер для некоторых из этих игр.

8. Forspoken

Минимальные требования к процессору: AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i7-3770 или лучше.

Минимальные требования к видеокарте: AMD Radeon RX 5500 XT/ GeForce GTX 1060.

Forspoken — одна из самых противоречивых игр прошлого года. На Metacritic у нее 59 баллов из 100, игру ругают за пустой открытый мир и посредственный сюжет и побочки.

Вдобавок, игра довольно требовательна к ресурсам. Для 1440p-гейминга требуется хотя бы RTX 3070 и Core i7-8700K. Даже тогда игра будет нацелена только на 30FPS. Она также занимает 150 ГБ встроенной памяти и требует до 24 ГБ ОЗУ для стабильной работы.

7. Ark: Survival Ascended

Минимальные требования к процессору: AMD Ryzen 5 2600X, Intel Core i7-6800K.

Минимальные требования к видеокарте: AMD Radeon RX 5600 XT, NVIDIA GeForce 1080.

Ремейк игры 2015 года опирается на принципы выживания предшественницы и переносит игроков на остров, кишащий динозаврами. Вам нужно сражаться и приручать этих зверей, чтобы подняться по пищевой цепочке.

Пока игра находится в раннем доступе и не исключено, что на момент выхода системные требования еще вырастут. А пока игра уже сейчас требует целых 32 ГБ ОЗУ, видеокарту RTX 3080 или выше и процессор Core i5-10600K для бесперебойной работы при высоких настройках графики.

6. The Last of Us Part I

Минимальные требования к процессору: AMD Ryzen 5 1500X / Intel Core i7-4770K.

Минимальные требования к видеокарте: AMD Radeon RX 470 / GeForce GTX 970 (4 ГБ).

Компьютерная версия ремейка The Last of Us подверглась резкой критике со стороны игроков за низкую производительность и частые вылеты. Фактически, на момент выхода в игру невозможно было играть на видеокартах с ниже 8 ГБ памяти. С тех пор проблемы были решены, но игра все еще остается одним из самых требовательных портов для ПК.

Разработчики рекомендует использовать как минимум RTX 2070 Super или RTX 3060 с 8 ГБ видеопамяти, чтобы играть в игру с высокими настройками графики. Кроме того, требуется 100 ГБ места на диске, плюс, рекомендуется использовать на ПК с SSD.

5. Hogwarts Legacy

Минимальные требования к процессору: Core i5-6600 или AMD Ryzen 5 1400.

Минимальные требования к видеокарте: GeForce GTX 960 4 ГБ или Radeon RX 470 4 ГБ.

Долгожданная для многих ролевая игра с открытым миром во вселенной Гарри Поттера. Проект дает фанатам ведьм и волшебников возможность отправиться в путешествие в Хогвартс, отыскать фантастических тварей, сварить зелья, изучить заклинания и много другое.

Неудивительно, что открытый мир игры может "поставить на колени" мощные ПК. Разработчики советуют использовать RTX 3090 Ti или Radeon 7900XT для игры в разрешении 4K. Что касается процессора, рекомендуется использовать минимум i7-10700K или Ryzen 5800X.

4. Starfield

Минимальные требования к процессору: AMD Ryzen 5 2600X / Intel Core i7-6800K.

Минимальные требования к видеокарте: AMD Radeon RX 5700 / NVIDIA GeForce 1070 Ti.

Bethesda известна своими кинематографическими вселенными, о чем свидетельствуют серии Fallout и Elder Scroll. Последняя игра студии, Starfield, ничем не отличается и позволяет геймерам взять на себя роль исследователя космоса, изучающего огромные галактики далеко за пределами Солнечной системы.

Вместе с тем в Starfield очень красивые объекты с четкими текстурами, которым при этом требуется много свободной видеопамяти и места на диске, а без SSD игру даже нет смысла запускать.

3. Returnal

Минимальные требования к процессору: Core i5-6400/Ryzen 5 1500X или лучше.

Минимальные требования к видеокарте: GeForce GTX 1060 (6 ГБ) / AMD Radeon RX 580 (8 ГБ) или лучше.

Большинство игр в жанре "рогалик" можно запустить на недорогом ПК. Однако в случае с Returnal для оптимальной работы требуется мощная видеокарта, желательно с RTX, и много оперативной памяти.

После каждой смерти в игре игровая среда и дизайн уровней меняются, побуждая игроков постоянно пробовать новые стратегии. Потрясающая графика и динамичные бои могут заметно снизить частоту кадров. Таким образом, тем, кто хочет добиться оптимальной производительности, следует иметь хотя бы RTX 2080 Super и Ryzen 2700X или аналогичный процессор.

2. Cyberpunk 2077

Минимальные требования к процессору: Core i7-6700/Ryzen 5 1600.

Минимальные требования к видеокарте: GeForce GTX 1060 6 ГБ / Radeon RX 580 8 ГБ / Arc A380.

Одна из самых требовательных игр современности, которая на момент своего выхода наделала немало шума. В частности, консольные порты Киберпанка вышли настолько неиграбельными, что Sony временно пришлось прекратить продажи игры в PS Store. Тем не менее, сегодня игра работает оптимально на всех платформах.

Хотя минимальные требования к процессору и видеокарте не являются чем-то особенным, для комфортной игры с настройками "ультра" и разрешением 4К потребуются топовые RTX 3080 и Ryzen 7800X3D, работающие в сочетании с 20 ГБ ОЗУ.

1. Microsoft Flight Simulator

Минимальные требования к процессору: Intel i5-4460/AMD Ryzen 3 1200 или лучше.

Минимальные требования к видеокарте: GTX 770/AMD Radeon RX 570 или лучше.

Те, кто любят полетать, должны чувствовать себя как дома в Microsoft Flight Simulator. Игра является одним из самых детализированных и реалистичных симуляторов полета на рынке. Она предлагает гиперреалистичные кабины с точными приборами и навигационными системами и учитывает данные погоды в реальном времени по всему миру.

Кроме того, в игре реализована реалистичная погода и физика. В сочетании с превосходной графикой Microsoft Flight Simulator, неудивительно, что в такой масштабный симулятор можно играть с комфортом только на мощных системах.

