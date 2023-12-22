Avatar: Frontiers of Pandora, Alan Wake 2 и Cyberpunk 2077 заняли призовые места.

Технические эксперты из Digital Foundry составили топ игр 2023 года с самой красивой графикой. Лучшей, на удивление многих, назвали Avatar: Frontiers of Pandora. Экшен во вселенной "Аватара" похвалили за насыщенный открытый мир с множеством мелких деталей, а также эффективное использование рейтрейсинга, в том числе на консолях, включая Xbox Series S.

На второе место поставили Alan Wake 2 за реалистичную картинку вне зависимости от локации. Адвенчура-хоррор Remedy непрерывно выдает эффектные виды, поражает естественным освещением и высочайшей детализацией объектов, даже если рассматривать их вблизи.

На третьей строчке Cyberpunk 2077 в режиме RT Overdrive. Несмотря на общие технические проблемы игры, по словам обозревателей DF, игра CD Projekt RED представляет собой впечатляющее техническое достижение.

Остальные семь тайтлов расположены в свободном порядке:

Star Wars Jedi: Survivor

Final Fantasy XVI

RoboCop: Rogue City

Resident Evil 4

Hi-Fi RUSH

Super Mario Bros. Wonder

Marvel’s Spider-Man 2

Кроме того, в Digital Foundry отметили еще несколько тайтлов, не попавших в топ, не достойных упоминания: ремейк Dead Space, Horizon Forbidden West: Burning Shores, Jusant, Armored Core 6 и Metroid Prime Remastered.

А меж тем в магазине Steam стартовала главная распродажа года, на которой можно приобрести некоторые тайтлы из топа Digital Foundry по скидке, например Cyberpunk 2077 и Resident Evil 4.

Недавно еще вышла бесплатная версия Tekken 8, одной из наиболее ожидаемых игр 2024 года. Релиз полной версии состоится 26 января, а пока игроки могут лично "пощупать" ее и определиться с покупкой.

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