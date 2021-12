По словам Wargaming, злоумышленник нанес ущерб на сумму 670 миллионов рублей.

Житель Екатеринбурга Андрей Кирсанов обвиняется в незаконном создании и продаже читов для World of Tanks и World of Warships. По словам Wargaming, он нанес ущерб компании в размере 670 миллионов рублей. Эта сумма была высчитана разработчиками благодаря внутренней экспертизе.Читайте такжеВ консольных версиях World of Tanks стартовали новогодние события с наградами и "Британское вторжение"

Кирсанову грозит уголовная ответственность за свою деятельность. Ранее за незаконные действия в игровой сфере присуждали штрафы или условные сроки. Именно поэтому случай Кирсанов уникален для России. Согласно информации Wargaming, обвиняемый продавал запрещенное программное обеспечение в течение нескольких лет. Стоимость читов зависела от количества боев — от 25 рублей на 150 матчей до 2125 рублей на 15 тысяч сражений.

Юридический представитель Wargaming Никита Кузнецов дал следующий комментарий по этому делу: "В суде мы будем ходатайствовать о приобщении результатов [экспертизы] к материалам дела. Создание и продажа программ, нарушающих правила игр и их внутреннюю экономику — это такое же преступление, как кража или мошенничество, и противодействовать ему нужно в правовом поле".

Другие детали судебного разбирательства

Кирсанов продавал ПО, которое совершало выстрелы в слабые места врагов и позволяло автоматически проводить матчи для накопления валюты и опыта.

Wargaming провела контрольную закупку читов у Кирсанов и таким способом получила доказательства.

Сначала Кирсанов признал свою вину, из-за чего дело должно было рассматриваться в особом порядке. Но на первом слушании фигурант изменил позицию. Он сообщил, что отказывается от своих прежних заявлений.

