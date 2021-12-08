Игроков ждет много нового контента.

В World of Tanks: Modern Armor на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S начался сезон "Британского вторжения". Одновременно с этим в проекте появились новогодние события с подарками. Пользователей ждет много нового контента и приятные награды.

Сезон "Британского вторжения" традиционно привнес сто уровней прокачки с разными призами. К ним относятся танки, например, A43 Black Prince и T95E3, командир Джордж Хьюз, камуфляж для A43 Black Prince, карты доступа, золото, серебро и прочее. Если приобрести сезонный пропуск, то количество призов вырастет на каждом уровне. Пользователям достанутся эксклюзивные танки Super Hellcat и FV4211. Разработчики также предлагают Суперпропуск, чтобы получить RDF-LT и премиального командира Джона "Фрости" Мэя. Он также позволяет мгновенно выполнить 25 уровней в стандартном пропуске.

"Британское вторжение" добавило в World of Tanks: Modern Armor четыре карты. "Эрленберг", "Гребень Типваль" и "Расейняй" доступны в состязаниях "II мировая" и "Холодная война", а "Лассвиль" — только в первом из режимов. Еще в игру вернулись контракты с танками-наемниками, а ангар и интерфейс получили обновления.

Подробнее о праздничных мероприятиях в World of Tanks: Modern Armor

В проект вернулся режим "Игрушечный танк" вместе с событием "Новогодний подарок". За участие в нем дают личные резервы, много опыта, серебра и так далее.

Появилось мероприятие "12 дней праздника" с возможностью заработать валюту, карты доступа и купоны, а также нанять в экипаж Крампуса и Боевого Санту.

Участие в событии "Санте нужны новые сани" вознаграждается бонусами, ПТ-САУ T28 Concept и уникальным камуфляжем для этой машины.

Всем пользователям бесплатно достанется комплект "Новогодний подарок". Он включает танк БT-5, новогоднюю карту доступа и три дня премиум-аккаунта.

Автор: Назар Степорук