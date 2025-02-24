Переиздание должно выйти в этом году, и, возможно, даже опередит официальный ремейк Oblivion от Bethesda.

Фанатские ремейки игр на новых движках редко доживают до релиза, но Skyblivion, ремейк TES IV: Oblivion на движке Skyrim, похоже, сумел избежать этой участи. Разработка проекта длится уже более десяти лет, и команда уверяет, что он всё же увидит свет в 2025 году.

Недавно разработчики представили живую демонстрацию игры, где показали, как перенесли на обновлённый движок Skyrim локации Чейдинхола, подземелья Тёмного братства и даже знаменитый квест с попаданием внутрь картины.

Skyblivion обещает не просто воссоздать мир Oblivion, но и добавить собственные улучшения, включая уникальный дизайн подземелий для каждого региона Сиродилла. Это выглядит настолько убедительно, что фанаты уже сравнивают проект с предполагаемым официальным ремастером Oblivion от Bethesda, который, по слухам, тоже может выйти в этом году.

Видео дня

Но Skyblivion - не единственная амбициозная модификация, оживляющая классику The Elder Scrolls. Параллельно ведётся разработка Project Tamriel, который переносящит все провинции Тамриэля на движок Morrowind.

Ранее мы рассказывали, что неизвестный задонатил Bethesda 85 тысяч долларов и теперь создаст NPC для TES 6. Всё это произошло в рамках благотворительного аукциона, который устроила компания.

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