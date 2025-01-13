Всё таки это будет полноценный ремейк, а не просто ремастер под современные системы.

Bethesda всерьёз занялась полноценным ремейком The Elder Scrolls IV: Oblivion. Первые упоминания о проекте появились ещё в сентябре 2023 года, когда в сеть утекла внутренняя дорожная карта издательства, а недавно информацию подтвердил инсайдер под ником NateTheHate. По его словам, релиз ремейка может состояться уже в июне этого года.

Первые подробности о проекте рассказал бывший сотрудник студии Virtuos Games (через MP1st), которая, по слухам и занимается ремейком. Он оставил некоторую информацию на личном сайте. Согласно этим сведениям, обновлённый Oblivion создаётся на Unreal Engine 5 и представляет собой не просто ремастер оригинала, а полноценную переработку с поправкой на современные стандарты геймдизайна.

Среди систем, которые получат серьёзные изменения, упоминаются стамина, скрытность, блокирование ударов, стрельба из лука, реакция на попадания и интерфейс. Так, к примеру, новая система блока будет вдохновлена Souls-like играми и трилогией Assassin's Creed про Эцио, а механика скрытности была переработана под более удобные для игрока условия.

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Уточняется, что в студии стремятся избавиться от элементов, которые в оригинальной версии вызывали фрустрацию у пользователей. В частности, планируется скорректировать штрафы за исчерпанную выносливость, сделать интерфейс более наглядным, а стрельбу из лука - динамичнее и комфортнее как в режиме от первого лица, так и от третьего. Тем самым авторы хотят не просто освежить игру визуально, но и существенно поменять геймплей, чтобы он соответствовал ожиданиям современных игроков.

Некоторые фанаты надеются увидеть анонс ремейка уже 23 января на грядущей презентации Xbox Developer Direct.

Ранее тот же NateTheHate сообщал, что Xbox будет переносить свои эксклюзивы на Playstation. Так, уже в этом году на PS5 выйдет Hellblade 2, Age of Mythology: Retold и даже Gears of War.

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