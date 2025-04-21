В то же время разработчик сравнил Bethesda с Rockstar, где над GTA 6 работает около 3 тысяч человек.

Пока The Elder Scrolls 6 всё ещё где-то на горизонте мечты, бывший аниматор Bethesda Джереми Брайант сомневается, что студия будет сильно разрастаться ради новой части. В отличие от Rockstar, где, по его словам, над GTA 6 может работать до трёх тысяч человек.

В интервью для подкаста Kiwi Talkz Брайант рассказал, как Bethesda и Тодд Говард стремились масштабироваться не медленным отбором по одному разработчику, а поглощением целых студий:

"У Тодда всегда есть чёткое видение игры. Он понимает, сколько людей для этого нужно. Когда раскладываешь проект по этапам, становится ясно: ресурсов не хватает. И самым реалистичным способом быстро вырасти становится покупка целых команд".

Но даже с таким подходом в Bethesda вряд ли планируют масштабироваться под TES 6: "Не думаю, что студия станет больше. То есть, вероятно, весь текущий штат - это и есть команда, работающая над продолжением".

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Зато Rockstar, по словам Брайанта, мастера своего дела. Он восхищается уровнем полировки их проектов и признаёт, что это титанический масштаб работы: "У Red Dead Redemption 2 было около 1600 человек в разработке. Я посмотрел титры, там 500 аниматоров! Из них около 80 работали над геймплеем, столько же - над катсценами, и ещё сотня - над лицевой анимацией".

Ранее мы рассказывали, что неизвестный задонатил Bethesda 85 тысяч долларов и теперь создаст NPC для TES 6. Он отобрал победу на аукционе у группы энтузиастов по изучению вселенной Свитков.

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