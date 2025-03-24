В целом США надеются достичь широкого прекращения огня в Украине в течение нескольких недель.

Делегация США на встрече с российскими официальными лицами будет добиваться прогресса в вопросе прекращения огня в Черном море и более широкого прекращения насилия в Украине.

Как пишет Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, на сегодняшних переговорах американскую сторону возглавит Эндрю Пик, старший директор Совета нацбезопасности Белого дома, и Майкл Антон, высокопоставленный чиновник Госдепартамента.

"Они встретились с украинцами в воскресенье вечером и планируют встретиться с россиянами в понедельник", - написало издание.

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В Белом доме анонсировали, что целью переговоров является достижение прекращения огня в Черном море для возобновления свободного судоходства.

Reuters добавил, что США надеются достичь широкого прекращения огня в Украине в течение нескольких недель, намереваясь заключить соглашение о перемирии к 20 апреля.

РФ будут представлять Григорий Карасин, бывший дипломат, который сейчас является председателем комитета совета федерации по иностранным делам, и Сергей Беседа, советник директора федеральной службы безопасности (ФСБ).

Как отметил Bild, на эти переговоры Путин отправил не министра иностранных дел, а разведчика Сергея Беседу, бывшего шефа Пятой службы ФСБ. Именно он отвечал за подготовку нападения на Украину - и полностью провалился. Беседа уверял Путина, что сопротивление в Украине будет минимальным, и РФ возьмет страну в считанные дни.

Переговоры о прекращении войны в Украине

После вступления в должность президента Дональд Трамп инициировал переговорный процесс по поводу окончания войны в Украине.

Спецпредставитель США Стив Уиткофф, который встречался с Путиным в Москве в начале марта, до сих пор утверждает, что властелин Кремля хочет мира. "Я чувствую, что он хочет мира", - говорит Уиткофф о Путине.

При том, что Украина безоговорочно согласилась на предложенное Трампом 30-дневное перемирие, а Путин, который в принципе не против такого расклада, взамен потребовал выполнить ряд своих условий. Поэтому соглашение не дотягивает до более широкого значения, к которому стремились США.

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