Паника в информационном поле относительно наступления РФ в направлении Днепропетровской области однозначно будет накручиваться, считает Тимочко.

В информационном пространстве уже почти два месяца активно обсуждается угроза наступления РФ на Днепропетровскую область. Однако провести какую-то успешную операцию оперативно-стратегического уровня, с учетом нынешнего количества личного состава противника, россияне вряд ли сейчас смогут.

Такое мнение высказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире "Украинского Радио". Он акцентировал, что тема угрозы для региона нагнетается искусственно – в том числе и Россией, где СМИ заявляют о якобы подготовке "огромного, гигантского, масштабного наступления".

"Для подтверждения своих политических заявок, претензий, подтверждения своей информационной кампании на локальном уровне, противник потенциально начал готовить свои подразделения в том плане, что Путину важно, чтобы российский солдат хотя бы на несколько минут зашел на административную территорию Днепропетровской области. Войска российские на Днепровском направлении, я думаю, они даже не представляют, где эта граница. Но мало кого это из них волнует", – отметил он.

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По словам Тимочко, россияне хотят достичь нескольких целей потенциальным пересечением границы между Донецкой и Днепропетровской областями. В частности – показать, что противник контролирует ситуацию на Покровском направлении, где успехов нет. К тому же, несколько позиций было отбито украинскими военными.

"Если нога солдата российского ступит на Днепропетровскую область, он сразу в политическом плане начнет заявлять о своей территориальной претензии на целую область. Информационная кампания будет сопровождать весь период нахождения даже на Днепровском направлении (не на территории области) российских войск. Провести какую-то серьезную успешную оперативно-стратегического уровня операцию вряд ли они смогут при том количестве личного состава, который есть сейчас, потому что они не могут там резко нарастить войска даже для того, чтобы наступать на Покровск и Мирноград", – акцентировал глава Совета резервистов.

Тимочко отметил, что противник действительно имеет расчет на то, что может оттеснить Силы обороны Украины. В то же время он подчеркнул, что когда кто-то говорит о том, что враг в 4-6 км от административных границ Днепропетровщины, надо понимать, что россиянам еще надо продвинуться, сконцентрировать силы и средства, "положить сотни, а то и тысячи личного состава, чтобы там возможно занять какой-то клочок".

"Хотя их наступление на Покровск тоже продолжается месяцы. И десятки или сотни метров ежедневно – не всегда успешны такие локальные операции, не говоря о километрах. Но инфополе вокруг направления административных границ в направлении Днепропетровской области будет однозначно накручиваться, нагнетаться. Тем более, что противнику, если мы берем от, скажем, Покровского направления более южнее, для них интересен и Константинополь, и населенный пункт Богатырь на Кураховском направлении. Это тоже попытки продвижения в сторону Днепропетровской области. Там гораздо для них интереснее, тем более, там есть и магистральная дорога", – добавил он.

Война в Украине: ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, с начала суток, 3 мая, по состоянию на 22:00 на передовой произошло 180 боевых столкновений с противником. Горячее всего было на Покровском и Новопавловском направлении. Там зафиксировано 68 и 56 боевых столкновений, соответственно.

Кроме того, россияне активизировались на Херсонщине. По мнению военного обозревателя Дениса Поповича, оккупанты пытаются отвлечь внимание Сил обороны от других направлений, на которых РФ реально стремится сфокусироваться.

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