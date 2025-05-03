Очень хорошо то, что у нас появилась возможность перехватывать не только российские вертолеты, но и самолеты, замечает Храпчинский.

Российский истребитель Су-30 бил по Украине ракетами X-59/69. Об этом в эфире "Киев24" рассказал эксперт по вопросам авиации, заместитель директора украинской компании производителей РЭБ Анатолий Храпчинский, комментируя поражение самолета над Черным морем с помощью ракеты с надводного дрона Magura.

"Су-30 - это тактическая авиация. И, к сожалению, Россия еще может производить такие самолеты как Су-30, Су-34 и Су-35. Примечательность этого самолета, что он может использовать ракеты Х69. Это ракеты, которыми били по Трипольской ТЭЦ. И еще Х59. То есть это ракеты малой дальности - до 400 км. Но это новый этап, который пытается разогнать и модернизировать РФ", - отметил эксперт.

Храпчинский отметил, что стратегическая авиация Россией сейчас меньше используется. Это связано с малым ресурсом этих самолетов. Из них запускали ракеты Х101, Х555.

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"И если заканчивается ресурс на стратегическую авиацию, то России нечем запускать крылатые ракеты с самолетов. Именно поэтому была сделана ставка на ракету Х69. И наши спецслужбы отработали именно по инженеру, который занимался модернизацией этих ракет, что привело к частичной остановке возможностей модернизировать эту технологию дальше", - рассказал Храпчинский.

По его словам, россияне хотят модернизировать еще некоторые типы ракет, чтобы использовать с самолетов для массированных обстрелов территории Украины.

"До 15 самолетов в год могут производить в РФ, если говорим о Су-30, Су-35, Су-57", - сказал эксперт.

В то же время он отметил, что практически у всех российских самолетов есть больное место - авионика.

"В основном во всех самолетах 4+ поколения обустроена французская авионика. Собственной авионики у них соответствующей нет. И это значительно сдерживает (пополнение авиации). Потому что, например, в Комсомольске-на-Амуре стоят около 30 самолетов Су-35, которые не имеют авионики и не могут завестись в эксплуатацию", - сообщил Храпчинский.

Он подчеркнул, что очень хорошо то, что у нас появилась такая возможность перехватывать не только вертолеты россиян, но и самолеты.

Украинский морской дрон сбил российский Су-30 - что известно

Как сообщал УНИАН, в разведке Украины сообщили, что украинский морской дрон в ночь на 3 мая уничтожил российский истребитель Су-30 над Черным морем.

В сообщении ГУР отмечалось, что "этот исторический удар" осуществили воины спецподразделения ГУР МО Украины Group 13 ракетой беспилотной морской платформы Magura. Он состоялся в акватории неподалеку от порта в городе Новороссийск, где россияне прячут остатки своего Черноморского флота.

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