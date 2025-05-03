Этот десерт является необычным, но очень вкусным.

Если вы хотите приготовить какой-то необычный десерт, то ананасовый перевернутый торт станет отличной идеей. В Simply Recipes поделились рецептом этого торта, который точно понравится всем.

Ингредиенты

антипригарный спрей для приготовления пищи или масло;

1/2 стакана (100 г) фасованного темно-коричневого сахара;

5 столовых ложек несоленого сливочного масла, растопленного;

1 банка ананасов в соку, слитая, сохранив 1/2 стакана сока;

7 коктейльных вишен;

1 упаковка желтой смеси для выпечки;

2 больших яйца;

1/2 стакана растительного или рапсового масла;

1/2 стакана воды; 1/2 стакана воды.

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 180 °C. После чего смажьте круглую форму для торта антипригарным кулинарным спреем.

Далее приготовьте начинку. Для этого нужно в небольшой миске взбить коричневый сахар и растопленное сливочное масло до однородной массы, после чего равномерно распределите смесь по дну формы для торта.

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"Выложите кусочки ананаса в один слой поверх смеси из коричневого сахара в форме для торта, нарезая их меньшими кусочками, чтобы заполнить промежутки при необходимости. Положите по одной коктейльной вишенке в центр каждого ананасового ломтика", - советуют в материале.

Для приготовления теста смешайте в большой миске смесь для торта, яйца, масло, воду и ананасовый сок до однородной массы. После чего вылейте тесто на кусочки ананаса и вишни.

Далее нужно выпекать пирог, пока верх не станет золотисто-коричневым, а зубочистка или шпажка не выйдет чистой после проверки, примерно это все нужно запекать от 45 до 55 минут.

"Охладите корж на сковороде в течение 10 минут. Осторожно проведите ножом для масла или лопаткой по краям формы и переверните пирог на тарелку или блюдо, пока он еще теплый. Перед подачей дайте полностью остыть. Хранить торт накрытым или в герметичном контейнере при комнатной температуре до 2 дней или в холодильнике до 4 дней", - подчеркнули в материале.

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