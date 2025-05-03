Он подчеркнул, что миротворческая миссия возможна только после завершения войны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отправка миротворцев в Украину возможна лишь после завершения войны и назвал два возможных сценария их размещения.

"Все это будет в момент окончания войны. Вы же понимаете, просто свои войска направить в Украину для того, чтобы их втянули в военные действия - никто рисковать не будет", - отметил президент во время общения с журналистами.

В то же время он отметил, что среди "коалиции решительных" есть "горячие головы", готовые отправить свои военные контингенты в Украину.

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Также Зеленский рассказал, что рассматривается два варианта размещения миротворческого контингента в Украине.

"Это контингент в серьезном количестве, или это контингент, который в меньшем количестве, показывает присутствие", - пояснил президент.

Он добавил, что большее количество военных понадобится тогда, когда нет "американского бэкстопа" - гарантий безопасности со стороны США.

Другой подход заключается в привлечении меньшего количества миротворцев, но с подключением гарантии вроде пятой статьи НАТО, суть которой заключается в том, что нападение на одну страну является нападением на все страны-члены НАТО.

Миротворцы в Украине - новости

Ранее в The Telegraph писали, что в Британии опасаются, что Россия может преследовать западных миротворцев в Украине в судах по правам человека. Джеймс Картлидж, теневой министр обороны, призвал министра обороны Британии Джона Хили рассмотреть отступление от Европейской конвенции о правах человека для миротворческих войск.

Кроме того, The Times писало, что Европе будет трудно собрать 25 000 военнослужащих для участия в "силах сдерживания" в Украине, поскольку ее войска недоукомплектованы и недостаточно финансируются.

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