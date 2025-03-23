Спецпредставитель Трампа сделал ряд заявлений перед переговорами с Украиной в Саудовской Аравии.

У кремлевского диктатора Владимира Путина нет цели захватить всю Европу, заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф. По его словам, не стоит говорить о войне в Украине, как о ситуации похожей на 1939-1945.

"Путин не хочет захватывать всю Европу, ситуация значительно отличается от Второй мировой войны", - отметил он в эфире телеканала Fox News, вновь подчеркнув, что верит Путину и его "желанию мира".

Поэтому Уиткофф выразил оптимизм перед началом переговоров с Россией и Украиной 23-24 марта в Саудровской Аравии.

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О чем еще недавно заявлял Стив Уиткофф

Совсем недавно было опубликовано интервью Уиткоффа Такеру Карлсону, в котором спецпредставитель Трампа заявил, что четыре украинских региона (Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области) являются "ключевой проблемой" в урегулировании войны.

"Это русскоязычные регионы, там были проведены референдумы, на которых подавляющее большинство людей выразило желание быть под контролем России. Я думаю, что это ключевой вопрос в конфликте", - отметил он.

Что известно о переговорах Украины и США

Reuters пишет, что встреча украинских и американских официальных лиц для обсуждения возможного частичного прекращения огня между Украиной и Россией состоится поздно вечером, 23 марта.

Встреча будет предшествовать переговорам между делегациями США и России, которые запланированы на понедельник.

Украинскую делегацию, как сообщается, возглавит министр обороны Рустем Умеров. При этом в Украине заявляяют, что по-прежнему рассматривают эту встречу в Эр-Рияде как "чисто техническую" — украинская и американская стороны должны "прояснить модальности, нюансы возможных различных режимов прекращения огня, как их отслеживать, как их контролировать, в общем, что входит в их рамки".

Ранее УНИАН сообщал, что США намерены достичь перемирия между Россией и Украиной до Пасхи. Россия выдвинула максималистские требования к любому соглашению, включая прекращение поставок оружия на Украину. Однако Белый дом пока что не согласился ни на какие ограничения в рамках работы над соглашением о перемирии.

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