Скорпион вспоминает, во что заставил себя поверить в течение дня, а Стрельца раздражает сама идея сна.

Порой именно мелкие переживания мешают нам спокойно заснуть. Астрологи рассказали, какие самые назойливые мысли могут тревожить знаки Зодиака в ночное время суток, пишет yourtango.com.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

Овен

Скорее всего, ты ломишь голову над тем, поесть ли тебе сейчас. Ты точно знаешь, что не время, но здравый смысл уже покинул тебя в этой полуночной растерянности.

Телец

Ты снова прокручиваешь в голове все необдуманные траты. Деньги ушли, а чувство вины осталось.

Близнецы

Ты прокручиваешь в голове блестящие реплики для гипотетических споров, которых никогда не было. Причём с людьми, к которым ты даже не испытываешь негатива.

Рак

Ты уже тысячу раз пожалел, что согласился на встречу с друзьями утром. Пусть даже она в полдень - всё равно рано.

Лев

Ты не можешь перестать думать о том, что никто сегодня не сделал тебе ни одного комплимента. Что за несправедливость?

Дева

Зачем ты сейчас в кровати, если мог бы заняться чем-то полезным? Например, налогами. Да, именно налогами.

Весы

Ты всё еще размышляешь: стоит ли вообще ходить в зал? Все хвалят, а ты всё ждёшь хотя бы одного ощутимого плюса. Пот - точно не он.

Скорпион

Ты вспоминаешь, во что заставил себя поверить в течение дня. Как, например, когда мама сказала, что ты прекрасно выглядишь. Ну конечно, она же мама. Не может же она говорить правду, да?

Стрелец

Тебя раздражает сама идея сна. Восемь часов просто так лежать и ничего не делать? Бессмысленная трата времени.

Козерог

Ты снова злишься на весь мир и всех в нём. Без исключений.

Водолей

Всё хорошо. Всё хорошо. Все хорошо! Правда же?!

Рыбы

А он точно не соврал, когда сказал, что тот свитер тебе идёт?..

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