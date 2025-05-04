Справиться смогут лишь очень внимательные люди.

Визуальные головоломки на поиск объектов или животных – это не только способ убить время. На самом деле решение таких задач имеет много плюсов.

К примеру, регулярное решение головоломок и оптических иллюзий способствует улучшению памяти, концентрации и других важных в повседневной жизни навыков. Эти задания проверяют вашу внимательность к деталям, логическое и критическое мышление, а также умение выделить основное из общей картины. УНИАН подготовил для вас новый интересный вызов.

Ниже вы увидите фотографию поля, на которой мы спрятали собаку. Вам нужно ее отыскать.

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Сделать это будет очень непросто, учитывая то, что доминирующий цвет на изображении – зеленый. В таких условиях довольно трудно сосредоточиться. К тому же, мы установили ограничение по времени. Вам нужно найти собаку всего за 9 секунд.

Так что? Вы принимаете этот вызов?

Отсчет времени начинается сейчас. Внимательно рассмотрите изображение, но не задерживайте свой взгляд на одной точке слишком долго. Помните, времени очень мало.

Ваше время на поиск собаки в поле истекло. Удалось ли вам заметить пса среди травы, кустов и деревьев? Если вы справились всего за 9 секунд, у вас действительно очень острое зрение. Признайтесь, это не первая ваша оптическая иллюзия от УНИАН?

Если же вы не заметили собаку за отведенное время, не стоит расстраиваться. Мы подскажем правильный ответ:

Больше интересных вызовов от УНИАН

Предлагаем вам головоломку, в которой надо найти сову среди обезьян. Сделать это нужно всего за 5 секунд, поэтому справятся далеко не все.

Или же можете попробовать свои силы в задании, где необходимо найти слово "сало" среди хаотично расположенных букв. На все у вас будет всего 6 секунд.

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