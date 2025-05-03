Эксперты отмечают, что "Трамп уступил Путину палец, но Кремль забрал всю руку".

Переговоры о прекращении огня зашли в критический тупик. Россия продолжает наступательные действия, в то время как Украина продолжает обороняться.

Для президента США Дональда Трампа и его специального представителя Стива Уиткоффа "возможность переформатировать российско-американские отношения через весьма заманчивые коммерческие проекты" так и не реализуется, пока стороны "продолжают стрелять друг в друга", отмечают в материале для Kyiv Post полковник армии США в отставке Джонатан Суит и бывший член совета Всемирного торгового центра в Сент-Луисе Марк Тот.

Трамп пытался вынудить украинского президента Владимира Зеленского принять невыгодные условия, одновременно "заманивая" кремлевского диктатора Владимира Путина всем, чего тот требовал, но безрезультатно.

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Разочарование в Белом доме растёт. По словам госсекретаря Марко Рубио, Трамп хочет, чтобы "перестали стрелять, прекратились боевые действия, прекратились смерти и страдания, и он считает — и вполне обоснованно — что единственный способ закончить эту войну — это переговоры о её завершении".

Эксперты отмечают, что, кажется, будто президент США хочет вести переговоры только с Путиным, диктовать условия Зеленскому и оказывать давление на европейские страны, продолжающие поставки оружия Украине.

"Его волнуют российские потери, но он редко упоминает об украинских гражданских, которые гибнут и получают ранения — вплоть до выхода США из Международного центра по расследованию преступления агрессии против Украины", - говорится в материале.

Кроме того, семь пунктов плана, который переговорная команда Трампа передала Зеленскому в Лондоне, касались исключительно требований России и закрепляли условия Путина по капитуляции Украины.

Через два дня после встречи Зеленского и Трампа в Риме, министр иностранных дел России Сергей Лавров настаивал: "Россия не согласится ни на что, кроме полной победы над Украиной". Затем он потребовал, чтобы США сняли все санкции с России и признали Крым, Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области частью РФ.

Как заявил Джордж Баррос из Института изучения войны: "Кремль отвергает предложения Трампа. Единственное, что Россия готова обсуждать — это условия капитуляции США и сдачи Украины".

Эксперты считают, что Путин не уважает команду Трампа; он их высмеивает, как и его пропагандисты. И поэтому Россия не собирается прекращать атаки на Украину. "Трамп уступил Путину палец, и за последние 100 дней Кремль забрал всю руку. Кремлевский лидер считает, что побеждает, и что Трамп не встанет у него на пути. До сих пор он был в этом прав", - отмечают авторы.

И подчеркивают, что для администрации Трампа еще не поздно изменить курс, хоть это и потребует нового подхода, новой команды и решительных действий, чтобы убедить Путина в невозможности победы.

Подписание соглашения о полезных ископаемых между США и Украиной — шаг в правильном направлении, считают Суит и Тот. Однако это соглашение не останавливает российские баллистические ракеты и дроны от убийства и ранения украинских гражданских, и не гарантирует, что территории, с которых будут добываться ресурсы, останутся под контролем Украины по завершении войны.

"Тем не менее, это сигнал Путину. Признает ли он этот сигнал — ещё предстоит выяснить. Готов ли Трамп защищать свои новые инвестиции на миллиарды долларов — тоже вопрос открытый", - подытожили эксперты.

Другие новости об отношениях между Украиной и США

Ранее УНИАН сообщал, что Украина может получить американские ЗРК по ресурсной сделке. Об этом рассказал Владимир Зеленский. По его словам, эта тема была одной из тех, которые ему удалось обсудить с Трампом в Ватикане.

Кроме того, у Трампа кардинально сменят подход к переговорам по Украине. Представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс сообщила, что "методология вклада" США в переговоры по Украине изменится, а именно - больше американцы не будут посредниками.

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