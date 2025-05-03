Актриса сыграет в новой картине главную роль.

49-летняя знаменитая американская актриса Анджелина Джоли, которая ранее напугала поклонников внешним видом, станет звездой новой картины по мотивам романа норвежского писателя Фредерика Бакмана. Голливудской артистке досталась главная роль в экранизации книги "Тревожные люди", которая вышла в 2019 году.

Как пишет издание Deadline, режиссером киноадаптации выступит Марк Форстер. Немецко-швейцарский режиссер наиболее известен как режиссер лент "Бал монстров", "В поисках Неверленда", "Мировая война Z" и "Кристофер Робин".

Сценарий к картине напишет Дэвид Маги ("Жизнь Пи"). По данным издания, новую ленту "Тревожные люди" представят прокатчикам на предстоящем Каннском кинорынке в мае. Это традиционное мероприятие, которое проходит в рамках кинофестиваля в Каннах, где продюсеры и режиссеры устраивают платные показы своих фильмов.

Видео дня

"Тревожных людей" впервые экранизировали в 2021 году. Тогда на Netflix вышел одноименный мини-сериал, сюжет которого рассказывал о грабителе банка и его заложниках с огромным количеством внутренних проблем.

Что касается книги, то в ней рассказывается о неудачном ограблении банка. Оно завершается тем, что грабитель берет в заложники группу людей во время показа квартиры. У каждого заложника своя история и жизненные проблемы, и страхи, которые постепенно раскрываются в романе.

К слову, пока точно неизвестно, когда именно ленту покажут в мировом прокате. В октябре 2025-го с обладательницей "Оскара" Джоли также выйдет еще одна картина. Речь идет о французском фильме "Кутюр". Сценаристом и режиссером драмы стала Алиса Винокур.

Напомним, ранее Анджелина Джоли не попала на "Оскар-2025" в номинации "Лучший фильм". Актриса прокомментировала провал с фильмом "Мария". Инсайдеры говорят, что знаменитость опустошена и расстроена. Как известно, артистка сыграла в картине главную роль оперной певицы Марии Каллас.

Вас также могут заинтересовать новости: