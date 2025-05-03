Попытки повредить мост были и не одна, заявил воин.

Сегодня поразить незаконно построенный Россией Крымский мост в разы сложнее, чем было в начале войны. Уверенность в этом высказал украинский военный Станислав "Осман" Бунятов.

"Там выставлена действительно хорошая оборона, ни один катер, или вертолет не стоит целого моста. Неужели кто-то думает, глядя на их линии обороны на суше, что такой стратегически важный объект останется уязвимым?" - задался боец вопросом.

Он акцентировал, что по первому желанию Крымский мост повредить не удастся.

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"Попытки были и не одна, лучший вариант - комбинированная атака с привлечением баллистики", - считает воин.

Крымский мост остается целью Сил обороны Украины

Напомним, бывший командующий Сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес недавно выразил уверенность, что глава ГУР Кирилл Буданов разрушит Крымский мост, "когда будет готов":

"Знаете, я всегда считал, что Крым является решающей территорией этой войны. Если Россия потеряет Крым, который она незаконно аннексировала еще в 2014 году, если она окончательно его потеряет - это то, что имеет наибольшее значение для россиян. И поэтому ключ к Крыму - это сначала изоляция. И это, конечно, означает, что нужно вывести из строя мост, а также разорвать сухопутный доступ".

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