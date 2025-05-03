Эти 5 моделей на Android и iOS представляет собой превосходное сочетание функциональности, мощных камер и достойного аккумулятора.

На рынке, где новенькие iPhone или Samsung Galaxy S могут стоить более 1000 евро, полезно знать, что есть гораздо более доступные альтернативы. За последние пару лет производители успели выпустить кучу удачных гаджетов, с которыми вы можете даже не заметить существенной разницы.

Эксперты издания The Telegraph вспомнили, какие недорогие телефоны можно приобрести на рынке весной 2025-го. Среди них даже нашлось место Айфону.

Google Pixel 9a – король бюджетных смартфонов. Аппарат предлагает почти те же возможности, что и Pixel 9 (или даже Pixel 9 Pro), но на сотни долларов дешевле. Он оснащен тем же процессором Tensor G4, тем же качественным 6,3-дюймовым OLED-экраном, а снимает лучше многих флагманов. Плюс, обновления Android будут приходить вплоть до 2030 года.

– король бюджетных смартфонов. Аппарат предлагает почти те же возможности, что и Pixel 9 (или даже Pixel 9 Pro), но на сотни долларов дешевле. Он оснащен тем же процессором Tensor G4, тем же качественным 6,3-дюймовым OLED-экраном, а снимает лучше многих флагманов. Плюс, обновления Android будут приходить вплоть до 2030 года. Авторам The Telegraph не понравились только скучный дизайн Pixel 9a и тот факт, что на полную зарядку батареи уходит до двух часов.

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Motorola Edge 50 Fusion – лучший смартфон до 250 долларов. Девайс выделяется 144-герцовым OLED-экраном, высокой производительностью, быстрой зарядкой 68 Вт и рейтингом водонепроницаемости IP68, который находится на одном уровне с флагманскими телефонами.

Однако короткая поддержка (по сравнению с Google и Samsung) и слабая селфи-камера могут разочаровать. Тем не менее, это отличный выбор за свои деньги.

iPhone 15 (б/у) – лучший бюджетный Айфон. Телефон впечатлил экспертов своей производительностью, качеством сборки и превосходными камерами. Вдобавок тут есть MagSafe, чего лишен iPhone 16e.

Среди недостатков обзорщики отметили не такой плавный дисплей как у конкурентов (60 Гц) и все еще высокий ценник за новую модель. Поэтому оптимальным выбором будет покупка бывшего в использовании iPhone.

OnePlus Nord 4 – лучший телефон до 350 долларов. Аппарат выделяется металлическим корпусом, 120-герцовым Fluid AMOLED-дисплеем с разрешением 1.5K и шустрым чипсетом Snapdragon 7+ Gen 3. Вдобавок ко всему устройство отлично держит заряд за счет аккумулятора на 5500 мАч и поддерживает 100-ваттную зарядку (от 0 до 100% за 28 минут).

– лучший телефон до 350 долларов. Аппарат выделяется металлическим корпусом, 120-герцовым Fluid AMOLED-дисплеем с разрешением 1.5K и шустрым чипсетом Snapdragon 7+ Gen 3. Вдобавок ко всему устройство отлично держит заряд за счет аккумулятора на 5500 мАч и поддерживает 100-ваттную зарядку (от 0 до 100% за 28 минут). Но это также цена за посредственные камеры. А из-за корпуса из металла он заметно тяжелее, чем большинство конкурентов.

Nothing Phone 3a Pro – самый стильный смартфон. Благодаря фирменной полупрозрачной эстетике и функциональной светодиодной подсветке Glyph этот смартфон бросает вызов скучным дизайнам, встречающимся на рынке недорогих Андроидов. С остальными характеристиками у него тоже все в порядке.

самый стильный смартфон. Благодаря фирменной полупрозрачной эстетике и функциональной светодиодной подсветке Glyph этот смартфон бросает вызов скучным дизайнам, встречающимся на рынке недорогих Андроидов. С остальными характеристиками у него тоже все в порядке. В минусы ему записали посредственную производительность и всего три года обновлений ОС Android.

Если вы в поисках смартфона, который не устареет и через пять лет, специалисты AnTuTu публиковали рейтинг самых производительных Android-устройств. Примечательно, что устройствам Samsung не удалось прорваться в элиту.

Ранее в Google подтвердили, что полноценный релиз Android 16 запланирован на июнь, а не сентябрь, как обычно. А пока установить бета-версию Android 16 могут как владельцы Pixel, так и некоторых Xiaomi, OnePlus и других брендов.

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