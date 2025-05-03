В то же время компания не оставляет эксперименты с нейросетями, вспомнить тот же Muse AI.

Несмотря на громкие заявления Microsoft о внедрении генеративного ИИ в игровую индустрию, студиям первой волны никто сверху ничего не приказывает. Об этом рассказал глава Compulsion Games, Гийом Прово, который недавно выпустил South of Midnight.

Как сказал Прово в интервью Game Developer, разработчики делают всё вручну. По его словам, ДНК студии - это ремесло и визуальное искусство, а не алгоритмы.

Скепсис к ИИ у Compulsion вполне объясним: они делают атмосферные, визуально богатые игры, где важен каждый штрих. Прово допускает, что ИИ может пригодиться на стадии предпродакшна, например, набросать раскадровку или быстро оценить идею, но в сам производственный процесс его пускать не собираются:

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"Просто по характеру наших проектов - мы точно не та студия, что будет полагаться на ИИ. И я не думаю, что Microsoft это вообще беспокоит. У нас всё построено на ручной работе, и в этом наша сила".

И это звучит особенно интересно на фоне последних новостей от самой Microsoft: там уже тестируют генеративный ИИ под названием Muse, с помощью которого компания сделала демку Quake 2.

Кроме того, недавно директор Microsoft признал, что его компания пишет код с помощью нейросетей. По словам Сатьи Наделлы, ИИ пишет 20-30% кода в "некоторых проектах" Microsoft.

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