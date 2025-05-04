Сейчас мужчина выполняет задание в Донецкой области.

Военнослужащий со Львовщины с позывным "Миколай" почти потерял зрение на один глаз после ранения, однако вернулся в строй. Сейчас он выполняет задания в Донецкой области, на Покровском направлении в рядах бригады "Червона калина" Национальной гвардии Украины.

Об истории защитника рассказывает "Суспільне Донбас". До начала полномасштабной войны мужчина был предпринимателем, а когда россияне напали в феврале 22-го года, в первые же дни мобилизовался.

Сейчас мужчине 44 года. Свой позывной "Миколай" он получил из-за того, что любил устраивать благотворительные мероприятия для детей. Свою первую ротацию он провел как стрелок-санитар. Все пришлось осваивать на войне, ведь ни медицинского, ни военного опыта мужчина не имел.

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"Я понял, что тактическая медицина это – мое, и оно так хорошо в голове отложилось. На самом деле, очень важно знать хорошо медицину. Потому что война и все хотят жить. И хочешь, чтобы жил твой побратим, и самому хочется выжить", – рассказал военный.

"Миколай" защищал Украину на разных участках фронта: Белогоровка, Благодатное, Ласточкино, Невельское, Елизаветовка. В последнем пункте он и получил ранение глаза:

"Это было в начале марта 2025 года. Был сильный обстрел. По нам работал и танчик, и миномет. Потом слышим, что летит дрон. Они бросили или какую-то мощную самоделку, или какую-то мину такую хорошую, что оно так стукнуло. Потом я говорю: я правым глазом ничего не вижу вообще".

Мужчина был в госпитале, и продолжает лечение даже сейчас, во время службы.

"Это же не голова отлетела, что она только одна. Глаз есть еще один. Просто надо научиться хорошо уже с левой стороны стрелять, а не с правой. Почему я остаюсь? Потому что здесь мои ребята. Я не могу просто их оставить. И уже начинают говорить не "Миколай", а "Пират". Говорят: купим такую шапку треугольную в мультикаме и повязку, чтобы было видно череп и две сабли", – делится военный.

После возвращения на службу "Миколай" стал инструктором по тактической медицине. По его словам, он учит военных самостоятельно оказывать себе первую помощь, ведь это очень важный навык.

Дома же его ждут жена и две дочери.

Истории украинских защитников

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину на защиту страны стали тысячи людей. Огромное количество не имело военного опыта. Многие прошли российский плен.

В неволе побывал, в частности, бывший журналист и военнослужащий Роман Борщ. По его словам, в плену РФ еды всегда было недостаточно.

Некоторые военные после ранений, полученных на фронте, пошли работать в ТЦК. Виталий Смилка со Львовщины рассказывает, как неоднократно слышал от мужчин о том, что он "здоров, но сидит в тылу".

"Что я должен делать? Снимать штаны и показывать свои ноги, где вырвано мясо и сухожилия? Или рассказывать как мне из головы выкачивали кисту после контузии? Они же ничего не слышат. Поэтому я и ничего не объясняю. Стараюсь взять себя в руки и выполнять свою работу. Хотя внутри закипаю", – говорит он.

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