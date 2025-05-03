Главнокомандующий войсками США в Тихом океане боится, что именно на его каденцию придется война за Тайвань.

США способны победить Китай в войне за Тайвань, если она начнется сейчас, но уже в ближайшем будущем баланс сил может кардинально измениться. Такую оценку ситуации дает главнокомандующий вооруженных сил США в Индо-Тихоокеанском регионе адмирал Сэмюэл Папаро, которого цитирует Financial Times.

Папаро подчеркнул, что американские военные имеют ключевые преимущества над Китаем в подводных возможностях, а также преобладают в космосе. Но он предупредил, что Китай строит системы вооружения, включая военные корабли, гораздо более быстрыми темпами, чем США.

"Наша траектория... на самом деле каждый элемент силы, который является важным, является плохой траекторией", - сказал Папаро.

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По его словам, Китай выпускает по две подводные лодки в год, тогда как США только 1,4. Ситуация с надводными кораблями еще хуже: Китай ежегодно строит шесть боевых военных кораблей, а США - только 1,8.

Предшественник Папаро, адмирал в отставке Джон Аквилино, в прошлом году заявил, что Китай имеет стратегию "лягушки в кипятке" - постепенное повышение военной температуры, чтобы рост угрозы не замечали, пока не станет слишком поздно.

Папаро также отметил, что китайская армия значительно усилила свою активность за год, с тех пор как он занимает свою должность. По его словам, Пекин репетирует "весь спектр военных операций" для Тайваня. Это репетиция различных вариантов - от прямого вторжения на остров до его морской блокады.

"Темп изменения глубины и широты их учений - это тот нелинейный эффект, который я видел за последний год, что будит меня ночью или не дает мне спать ночью", - сказал он.

Папаро также отметил, что китайский флот стал активнее в других частях Тихого океана. В феврале военные корабли Китая провели боевые стрельбы возле юго-восточной Австралии, а затем впервые оплыли вокруг страны-континента.

"Они разминают ноги... Они шаг за шагом становятся глобальной силой", - предупреждает американский командующий.

Папаро также рассказал о предупреждении, которое он получил от своего предшественника на посту Джона Аквилино. Тот предположил, что на время трехлетнего командования Папаро как раз может выпасть война США и Китая за Тайвань.

"Он сказал... это может произойти во время вашего дежурства", - сказал Папаро.

Ранее разведка США предупреждала, что китайский лидер Си Цзиньпин приказал своим военным подготовиться к нападению на Тайвань до 2027 года. Папаро считает, что это не промежуточная дата, а "дата готовности".

Ситуация вокруг Тайваня: последние новости

Как писал УНИАН, Китай направляет на фронт в Украину своих кадровых военных, которые в ближнем российском тылу наблюдают за боевыми действиями. Это нужно Пекину, чтобы лучше понять реалии современной войны, готовя собственное вторжение на Тайвань.

Также мы рассказывали, что тарифная война с Китаем, которую развязал президент США Дональд Трамп, фактически толкает Пекин именно в тот сценарий, который заканчивается войной за Тайвань.

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