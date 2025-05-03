Такая HyperOS – как резервный сценарий на случай новых санкций со стороны США.

Xiaomi, опасаясь возможных санкций со стороны США, создает операционную систему HyperOS 3 без сервисов Google. Аналогичная прошивка может выйти для девайсов OnePlus, Oppo и Vivo.

Как сообщает Wccftech, китайский техногигант готовится к сценарию, при котором он может лишиться доступа к Android-приложеним и сервисам Google. В разработке HyperOS 3 ей может помочь Huawei, уже накопившая опыт в создании HarmonyOS после аналогичных ограничений.

Несмотря на то, что Xiaomi пока сохраняет лицензию на Android, напряженная ситуация в отношениях между США и Китаем ставит под угрозу стабильность этого партнерства. Также к инициативе может быть привлечена BBK Group – материнская компания брендов OPPO, vivo и OnePlus.

Видео дня

Опасения властей США могли усилиться после новостей, что Xiaomi успешно завершила разработку первого 3-нанометрового чипсета, запуск которого ожидается в этом году. Это событие было названо историческим для Китая.

Если Xiaomi откажется от Android, основным рынком сбыта останется Китай, где есть необходимые ресурсы для создания независимой экосистемы. Но за пределами страны реализация подобного подхода потребует собственной платформы для распространения приложений, способной заменить Google Play.

В настоящий момент HyperOS 3 без сервисов Google рассматривается как резервный сценарий на случай, если США ужесточат санкции. Пока такой сценарий не наступит, фанатам Xiaomi переживать не о чем.

У Xiaomi ранее в этом месяце вышел свой бюджетный монстр Redmi Turbo 4 Pro. Модель оснащена топовым процессором Snapdragon 8s Gen и батареей на 7550 мАч. В Китае смартфон стал "чемпионом бесконечных продаж".

Также в ассортименте Xiaomi появились один из самых дешевых смарт-часов на рынке. Девайс получил экран, как у Apple Watch, автономность в 14 дней и датчики мониторинга здоровья.

Вас также могут заинтересовать новости: