По словам Ступака, штурмовик в амуниции, который падает в глубокую реку, гарантированно тонет.

На Херсонщине российские оккупанты активно пытаются форсировать реку Днепр, несмотря на то, что это самоубийство. Бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак предположил, что, возможно, враг копирует ВСУ, которые долгое время удерживали плацдарм в Крынках, на левобережье Херсонской области.

"Это действительно безумие. Да, там нет той воды, которая была раньше, той поверхности... Но это не говорит о том, что это просто суша и можно пешком пройтись, пробежками, на мотоциклах, на багах проскочить эту территорию. Нет. Там вода и любое перемещение на воде видно, видно с наших беспилотников, которые регулярно там находятся. Причем в большом количестве", - сказал Ступак на Radio NV.

Он пояснил, что любой сброс с украинского беспилотника по российской лодке, даже если не попадает, а взрывается рядом, приводит к тому, что штурмовики падают в воду. По словам Ступака, выпав за борт, штурмовик тонет с гарантией 90% - зависит от глубины. Как пояснил эксперт, на каждом штурмовике - униформа, амуниция, которая весит около 20 килограммов и тому подобное.

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По мнению Ступака, этим упрямым, "самоубийственным" попыткам высадиться на правый берег Херсонщины есть только одно объяснение - оккупанты получили команду сделать плацдарм.

"Это опе way ticket, но они пытаются этот плацдарм сделать. Возможно, копируют украинских военных, которые держали в Крынках плацдарм... К сожалению, из этого ничего не вышло, но много крови попили российские захватчики на том направлении. Так возможно, есть такие попытки... Возможно, им говорят по аналогии - смотрите на Лиманском направлении мы смогли форсировать реку Оскол, поэтому и вы здесь пробуйте", - предполагает эксперт.

Он также добавил, что Москва никогда не считалась с потерями своих граждан на войне, поэтому эти форсирования в определенной степени понятны.

Операция в Крынках - что известно

Напомним, десантная операция ВСУ в районе села Крынки на левобережье Херсонщины началась 14 октября 2023 года. Ее цель - создание плацдарма для дальнейшего продвижения и оттягивания российских сил с других направлений.

Подразделения морской пехоты форсировали Днепр, закрепились в селе, однако дальше продвинуться не смогли. Продолжалась многомесячная позиционная борьба, которая сопровождалась тяжелыми потерями обеих сторон. В конце июня 2024 года Силы обороны Украины отошли из Крынок из-за интенсивного огня российских войск и значительных потерь. Также сообщалось, что в результате такой операции в Крынках пропали без вести 788 украинских военных.

Ситуация на юге

Как писал УНИАН, представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин рассказал, что на этом направлении россияне освоили смертельную игру в "робинзонов". В частности российские оккупанты открыли для себя новое направление в островной зоне Днепра возле населенного пункта Кизомыс.

Противник пытается провести там форсирование водной преграды и высадиться на остров Бугаз, чтобы создать там плацдарм. Как пояснил спикер, враг хочет с юга осуществить форсирование реки Днепр.

В результате, захватчики, которым удается добраться до острова, "играют" в импровизированную робинзонаду - ведь оттуда оккупанты забрать своих солдат уже не могут, поэтому доставляют им дронами продукты, воду и боеприпасы. Обычно такие "робинзоны" погибают или сдаются в плен.

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