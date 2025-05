Этот совет дал ему его предшественник Стив Балмер.

Бывший генеральный директор Microsoft Сатья Наделла рассказал о самом ценном совете, который получил от своего предшественника Стива Балмера, после вступления в должность в 2014 году.

Как пишет CNBC, Балмер сказал: "Будьте смелыми и будьте правы" (Be bold and be right).

Наделла отмечает, что эти пять слов оказались "одним из лучших советов", которые он когда-либо получал.

"Если вы не смелы, вы ничего не сделаете", — объяснил Наделла. "Если вы не правы, вас здесь не будет".

Совет может показаться немного простым, даже очевидным. Но для Наделлы он подчеркнул тот факт, что ему нужно оставить свой след в качестве генерального директора одной из крупнейших компаний мира — и что ему лучше быть эффективным, если он хочет долго продержаться на этой должности.

Как отмечает CNBC, некоторые другие генеральные директора технологических компаний дают похожие советы. В частности, "принципы" лидерства Amazon, написанные Джеффом Безосом, гласят, что хорошие лидеры должны и "мыслить масштабно", и быть "правыми, во многом".

Наделла согласен с этим утверждением, отмечая, что самые успешные генеральные директора — это "всезнайки", которые ищут новые знания и идеи для принятия решений и не боятся вносить большие изменения.

Привычки топ-менеджеров корпораций

Ранее гендиректор Alphabet и Google Сундара Пичаи дал ценный совет, как справляться с давлением и стрессом на работе.

Также УНИАН рассказывал, что основатель Apple Стив Джобс всегда задавал один вопрос на собеседовании, чтобы понять мотивацию сотрудника. Он спрашивал: "Почему вы хотите здесь работать?".

