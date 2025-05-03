Также таким образом россияне отвлекают внимание Сил обороны от других направлений, на которых РФ планирует реально сфокусироваться.

Активизацию врага на Херсонщине, его усиленные попытки форсировать реку Днепр можно объяснить несколькими факторами, отметил военный обозреватель Денис Попович в эфире Rаdio NV.

"Может быть и политчинская история, продиктованная попыткой командующего группы войск РФ "Днепр" Теплинского, у которого есть политические проблемы с военным руководством. Он хочет очевидно улучшить свои позиции. Здесь же вопрос получения "звездочек", наград, бонусов и плюшек от российского командования. Они очень любят это делать. И им безразличны жизни своих солдат", - прокомментировал Попович.

Второй фактор, по его словам, тоже чисто политический, но связан уже с возможными мирными переговорами.

Видео дня

"Его можно сравнить с попытками россиян выйти на админграницу Днепропетровской области. Это опять же укрепление переговорных позиций - зайти на территорию Днепропетровской обалсти и сказать, что мы там что-то контролируем. Так же и сказать, что мы сейчас вышли на другой берег Днепра (на Херсонщине), и имейте это в виду, когда будете говорить о переговорах, то вот "новые реалии" уже на земле", - отметил обозреватель.

Кроме того, отметил Попович, что активизация врага на Херсонщине - это и отвлечение внимания наших войск от других направлений, на которых РФ планирует реально сфокусироваться для дальнейших наступлений.

"Одно из таких направлений, на мой взгляд, Константиновка", - добавил он.

Ситуация на юге Украины

В апреле спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин заявил, что РФ готовится штурмовать сразу на трех направлениях юга - Ореховском, Новопавловском и Гуляйпольском и для этого сосредотачивает определенное количество сил и средств.

Впоследствии Волошин сообщил об обострении ситуации на Херсонском направлении. Там враг все чаще осуществляет попытки захватить острова на Днепре. Украинские защитники топят плавсредства противника, но иногда оккупантам удается высадиться на островах.

Вас также могут заинтересовать новости: