В Европе начали волноваться относительно надежности Америки после того, как США прекратили военную помощь Украине.

Страны Европы хотят уменьшить свою военную зависимость от США, поэтому планируют работать над разработкой собственного истребителя шестого поколения, который мог бы заменить американский F-35. Об этом пишет Newsweek.

В издании подчеркнули, что прекращение американской военной помощи Украине со стороны администрации президента Дональд Трампа заставило европейские страны НАТО волноваться.

Также есть слухи о том, что американские истребители пятого поколения F-35, которые заказали себе европейские страны, чтобы заменить F-16, имеют "аварийный выключатель", чтобы США могли их контролировать.

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В Newsweek напомнили, что F-35 производства компании Lockheed Martin является единственным истребителем пятого поколения, который доступен западным военным, поэтому многие из 20 стран, которые используют или покупают эти самолеты, являются членами НАТО.

"Если пользователь F-35 захочет использовать истребители способом, который не устраивает Соединенные Штаты, то это будет ограниченная возможность, потому что Lockheed Martin очень скоро сможет перекрыть кран поддержки конкретной страны, о которой идет речь. Итак, даже если фактического "выключателя" не будет, Соединенные Штаты, безусловно, имеют возможность очень усложнить жизнь пользователям F-35", - отметил коммодор в отставке Королевских ВВС Великобритании Эндрю Кертис.

Поэтому Европа планирует построить несколько различных истребителей шестого поколения, которые могут постепенно поступать на вооружение с середины 2030-х годов.

Как отметил один из центральноевропейских чиновников, европейские члены НАТО имеют больше мотивации участвовать в программах шестого поколения, которые возглавляют страны Европы.

Чиновник отметил, что эти страны ожидают, что больше государств захочет принять участие в разработке истребителей следующего поколения.

В то же время центральноевропейский чиновник подчеркнул, что страны, которые используют F-35 в Европе, заверили друг друга в том, что они не собираются сейчас отказываться от этих истребителей.

В свою очередь Европа хочет постепенно уменьшать зависимость от США, в частности противовоздушная оборона является приоритетом на следующие 20 лет, отметил чиновник.

Сейчас в Европе рассматривают немецкие Iris-T на замену Patriot, но полностью отказаться от американского оружия страны не собираются.

Американские истребители - последние новости Как писал УНИАН, госдеп США одобрил продажу Украине оборудования для F-16 и услуг по обучению пилотов. Отмечается, что среди основных подрядчиков - Lockheed Martin Aeronautic, BAE Systems и AAR Corporation.

Также сообщалось, что в США представили беспилотный истребитель Fury. Речь идет о первом поколении беспилотных истребителей, которые могут изменить концепцию воздушного боя, ведь такие БпЛА могут снизить риски для пилотируемых самолетов, таких как F-35 или F-22.

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