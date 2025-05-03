Страны Европы хотят уменьшить свою военную зависимость от США, поэтому планируют работать над разработкой собственного истребителя шестого поколения, который мог бы заменить американский F-35. Об этом пишет Newsweek.
В издании подчеркнули, что прекращение американской военной помощи Украине со стороны администрации президента Дональд Трампа заставило европейские страны НАТО волноваться.
Также есть слухи о том, что американские истребители пятого поколения F-35, которые заказали себе европейские страны, чтобы заменить F-16, имеют "аварийный выключатель", чтобы США могли их контролировать.
В Newsweek напомнили, что F-35 производства компании Lockheed Martin является единственным истребителем пятого поколения, который доступен западным военным, поэтому многие из 20 стран, которые используют или покупают эти самолеты, являются членами НАТО.
"Если пользователь F-35 захочет использовать истребители способом, который не устраивает Соединенные Штаты, то это будет ограниченная возможность, потому что Lockheed Martin очень скоро сможет перекрыть кран поддержки конкретной страны, о которой идет речь. Итак, даже если фактического "выключателя" не будет, Соединенные Штаты, безусловно, имеют возможность очень усложнить жизнь пользователям F-35", - отметил коммодор в отставке Королевских ВВС Великобритании Эндрю Кертис.
Поэтому Европа планирует построить несколько различных истребителей шестого поколения, которые могут постепенно поступать на вооружение с середины 2030-х годов.
Как отметил один из центральноевропейских чиновников, европейские члены НАТО имеют больше мотивации участвовать в программах шестого поколения, которые возглавляют страны Европы.
Чиновник отметил, что эти страны ожидают, что больше государств захочет принять участие в разработке истребителей следующего поколения.
В то же время центральноевропейский чиновник подчеркнул, что страны, которые используют F-35 в Европе, заверили друг друга в том, что они не собираются сейчас отказываться от этих истребителей.
В свою очередь Европа хочет постепенно уменьшать зависимость от США, в частности противовоздушная оборона является приоритетом на следующие 20 лет, отметил чиновник.
Сейчас в Европе рассматривают немецкие Iris-T на замену Patriot, но полностью отказаться от американского оружия страны не собираются.
Американские истребители - последние новости
Как писал УНИАН, госдеп США одобрил продажу Украине оборудования для F-16 и услуг по обучению пилотов. Отмечается, что среди основных подрядчиков - Lockheed Martin Aeronautic, BAE Systems и AAR Corporation.
Также сообщалось, что в США представили беспилотный истребитель Fury. Речь идет о первом поколении беспилотных истребителей, которые могут изменить концепцию воздушного боя, ведь такие БпЛА могут снизить риски для пилотируемых самолетов, таких как F-35 или F-22.