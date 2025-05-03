По словам премьер-министра Швеции, увеличение финансового стимула для выезда из страны может помочь решить некоторые проблемы с мигрантами.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что страна собирается увеличить сумму помощи мигрантам за возвращение домой с 900 до 32 000 евро. Об этом он рассказал в интервью Euronews.

"Абсолютно необходимо установить контроль над миграцией", - сказал Кристерссон.

По словам премьер-министра Швеции, увеличение финансового стимула для выезда из страны может помочь решить некоторые проблемы с мигрантами. В издании напомнили, что сейчас вознаграждение составляет 900 евро на одного взрослого.

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Кристерссон поделился в разговоре с журналистами, что нынешний финансовый стимул не дал ожидаемого результата. В 2023 году было одобрено только одно из 70 заявлений. Поэтому правительство Швеции хочет увеличить финансовый стимул на 3400% уже с 1 января 2026 года.

"Мы в основном копируем датскую модель и значительно увеличиваем эту сумму, чтобы облегчить жизнь тем, кто осознает, что предпочитает вернуться в свою страну, а также по разным причинам не чувствует, что может построить полноценную жизнь в Швеции", - подчеркнул Кристерссон.

Премьер-министр Швеции отметил, что этот метод может понравиться далеко не всем жителям страны.

"Я не думаю, что этот метод будет эффективным для многих людей, но мы имеем проблему с интеграцией, и если люди, которые имеют законное право оставаться в Швеции, но в основном не интегрируются, не ценят шведский образ жизни, то по крайней мере они задумаются о возвращении в свою страну происхождения", - добавил Кристерссон.

Польша закрывает "двери" для мигрантов на границе с Беларусью

Ранее Politico писало, что Польша собирается принять закон о приостановлении доступа к убежищу для новоприбывших, которые пересекают границу через Беларусь. Такое решение будет принято на фоне обвинений в сторону Москвы по использованию миграционных потоков как оружия.

По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, ежедневно страна фиксирует сотни незаконных попыток пересечения границы.

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