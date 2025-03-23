Сначала попытаются добиться прекращения ударов по энергетике.

Прекращение огня на линии фронта станет последним этапом перед окончательным подписанием мирного соглашения. А до этого должны состояться промежуточные этапы, включая прекращение взаимных ударов с воздуха и обмен пленными. Об этом в интервью Fox News заявил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

По его словам, взаимное прекращение ударов по энергетике должно стать первым шагом на пути деэскалации и урегулирования конфликта.

"Обе стороны должны прекратить запуск дронов и ракет по АЭС, нефтепроводам и энергосетям. Ведь однажды все это придется восстанавливать", - заявил Уолтц.

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Следующим шагом, по его мнению, может стать обмен пленными как жест доброй воли.

"Следующим этапом станет морская безопасность. Обе страны имеют выход к Черному морю, и им нужно торговать нефтью, газом и зерном, чтобы кормить своих людей и других", - сказал советник Трампа.

Прекращение огня на фронте, которое должно последовать дальше, Уолтц считает самым трудным этапом.

"Самый сложный вопрос - так называемая "линия контроля". Это окопная война, которая растянулась почти на 800 миль, - подчеркнул он.

Переговоры о мире в Украине

Как писал УНИАН, сегодня в Саудовской Аравии стартуют переговоры Украины, России и США. По данным СМИ, темой обсуждения будет прекращение огня в Черном море и вопрос поставок зерна. При этом украинская и российская делегации не встретятся лицом к лицу. Зато американцы будут вести переговоры поочередно с обеими сторонами как посредники.

Член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал, что на переговорах в частности попытаются согласовать перечень объектов, которые не должны быть целями ударов в рамках прекращения огня на море и в воздухе.

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