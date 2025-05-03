По словам языкового омбудсмена, украинский язык должен звучать даже в бомбоубежищах.

С 28 апреля в школах Украины начались проверки общения на украинском языке. Об этом сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

"Образовательный процесс охватывает все виды деятельности, происходящие на территории любого заведения. Украинский должен звучать не только на уроках, на переменах, на родительских собраниях, в библиотеке, спортзале и бомбоубежище. Он должен быть везде! Исследование, которое мы проводим вместе с ГСКО (Государственная служба качества образования Украины - УНИАН) четвертый год подряд, способствует утверждению государственного языка. Повышение качества преподавания, контроль за применением украинского, создание дополнительных возможностей для участников образовательного процесса - лучшая инвестиция в будущее", - добавил языковой омбудсмен.

Также Креминь напомнил о важности соблюдения 21 статьи Закона о государственном языке, которая предусматривает обязательное применение украинского в учебных заведениях. Кроме того, он призвал всех участников образовательного процесса к активному сотрудничеству в вопросе утверждения государственного языка в школах и за их пределами.

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Языковой вопрос в Украине - последние новости

Ранее опрос показал, что почти 60% украинцев против русского языка в школах. В частности во всех регионах Украины по сравнению с 2019 годом стало значительно больше тех, кто выступает против изучения русского языка.

В то же время ранее языковой омбудсмен Тарас Креминь ответил спецпредставителю президента США Дональда Трампа Стиву Уиткоффу относительно русскоязычности пяти регионов Украины. По словам украинского политика, языковая ситуация в Украине кардинально изменилась из-за войны, которую Россия начала в 2014 году.

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