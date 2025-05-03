По словам президента Украины, Орбан "делает очень опасные вещи".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 70% граждан Венгрии выступают за вступление нашего государства в Европейский Союз. По его словам, в то же время против этого выступает премьер-министр страны Виктор Орбан, который не поддерживает открытие переговорных кластеров. Об этом Зеленский сообщил во время встречи с журналистами, передает "Суспільне".

"Оппозиция у Орбана (партия TISZA во главе с Петером Мадяром - ред.) подготовила открытый опрос для всех венгров. 70% за вступление Украины в ЕС. То есть люди в Венгрии за нас", - отметил глава государства.

По словам Зеленского, Орбан готовил другой опрос, где люди якобы выступают против вступления Украины в блок. Президент Украины считает, что Орбан это делает для собственных политических целей. Глава государства подчеркнул, что премьер-министр Венгрии, блокируя Украину на пути в ЕС, "делает очень опасные вещи" и "не надо нас втягивать в свои выборы".

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В свою очередь министр юстиции Украины Ольга Стефанишина доложила Зеленскому, что до 1 июля Украина будет технически готова открыть три кластера переговоров с ЕС о вступлении в блок.

"Считаем, что все будут нас поддерживать, кроме соответствующей страны. Стефанишина была на встречах в Венгрии - наша команда ездила, они говорят. Результата пока нет", - подчеркнул президент.

Позиция Венгрии относительно вступления Украины в ЕС

Как писал УНИАН, ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что наше государство и Венгрия начали переговоры о вступлении в ЕС. По ее словам, украинская команда уже имеет предложения по урегулированию проблемных вопросов и планирует проработать контрпредложения венгров.

В то же время Виктор Орбан сообщал, что проголосовал против членства Украины в ЕС на референдуме в Венгрии. Он считает, что вступление Украины в Европейский Союз разрушит венгерскую экономику.

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