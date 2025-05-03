Такие детали никогда нельзя упускать из виду.

Когда два человека решают быть вместе, заботиться друг о друге, не каждый задумывается о том, насколько выбор профессии сильно влияет на "сложность" или "легкость" вашей семейной жизни. Однако, по данным исследовательского центра Pew Research Center, на это стоит обратить внимание.

Выбор профессии играет важную роль. Супруги военнослужащих это хорошо знают. То же касается супругов сотрудников правоохранительных органов, а также партнёров тех, чья работа связана с опасностью или требует длительного отсутствия дома, пишет Your Tango.

Эксперты издания назвали профессии, которые создают наибольшее напряжение в браке и незаметно его разрушают.

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1. Терапевты и консультанты

"Моя практика полна терапевтов, желающих улучшить свой брак. Часто методы, которые работают с клиентами, не работают в собственной семье. Терапевты могут считать, что из-за своей экспертизы они правы, а их супруг — нет, что усугубляет конфликты", - отмечает терапевт Мишель Уайнер-Дэвис.

2. Работа с частыми командировками

Постоянное отсутствие дома более недели может разрушить близость между супругами, отметил консультант Одри Тэйт.

3. Профессии, нарушающие семейные распорядки

Любая профессия, не согласующаяся с ритмом жизни партнёра, может разрушить брак. Например, если вы оба врачи, часто приходите домой поздно или вас могут вызвать среди ночи — возможно, это не повредит вашим отношениям.

Но если один из вас должен ложиться спать в 8 вечера, чтобы встать и открыть супермаркет в 6 утра, крайне важно, чтобы после этого времени в доме царила тишина, и его не тревожили звонки, отмечает психолог, доктор Барбара Беккер Хольстин.

4. Недвижимость

Риэлтор должен быть на связи 24 часа в сутки, 365 дней в году — лично или по телефону. Причём самые крупные сделки, как назло, всегда случаются во время отпуска, — подчеркивает сертифицированный лайф-коуч Митци Бокманн.

5. Работа с длинным рабочим днём

Любая работа, отнимающая у вашего партнёра слишком много времени и внимания, может нарушить баланс между карьерой и личной жизнью. Часто это профессии, где рабочий день длится 10–12 часов, включая выходные.

"Я видела это у юристов, консультантов и бухгалтеров в налоговый сезон. Частые командировки тоже могут создать стресс, особенно если партнёр постоянно остаётся один", - заявила консультант по браку и семьям Мэри Кей Кочаро.

6. Карьеры, ставящие работу выше семьи

Руководители некоммерческих организаций, политики и духовные лидеры живут, как в аквариуме — от них и их семей общество ожидает идеального поведения и постоянного участия. Давление, которое они и их близкие испытывают из-за этих ожиданий, может разрушить брак и нанести вред детям.

Один раввин однажды рассказал карьерному коучу Джеффу Саперстайну, как он стоял с бейсбольной перчаткой в руке на кухне, ожидая, что его отец поиграет с ним. Но отец всё время уходил на похороны или собрания — на сына времени не оставалось.

Когда на человека наваливается шквал запросов от общества, а его семье приходится подстраиваться под 24/7 график — это создаёт напряжение и может привести к отчуждению.

7. Эзотерические профессии

Лайф-коуч Марла Мартенсон рассказала, что она знает много женщин, включая себя, чьи партнёры с трудом принимают их профессию — будь то "общение с умершими", "энергетическое исцеление" и так далее.

"Занятие эзотерикой на профессиональном уровне может сильно дестабилизировать отношения с более "земным" и традиционно мыслящим партнёром", - отмечает она.

8. Ведение бизнеса

Предприниматели и основатели стартапов вынуждены полностью отдаваться делу, что часто идёт в ущерб семье.

9. Службы экстренного реагирования

Полицейские, пожарные, парамедики — герои, но их профессия тяжела для брака: долгие смены, ПТСР, эмоциональное выгорание, страх за жизнь, признается карьерный коуч Лиза Петсинис.

10. Работа в условиях постоянных изменений

Когда один из супругов зарабатывает намного больше и больше занят, особенно в контексте ухода за детьми, возникают сложности. Всё требует открытого и чуткого общения.

11. Любая работа при нарушении приоритетов

"Не работа разрушает брак, а искажённые приоритеты. Правильный порядок: Бог, Я, Супруг, Дети, Работа. Почему "Я" раньше семьи? Как в самолёте — сначала кислород себе, потом ребёнку. Без заботы о себе нельзя заботиться о других", - заявляет лайф-коуч Джек Кинни.

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