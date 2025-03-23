Трамп: Мирный процесс 'под контролем', только я могу остановить Путина

Он заявил, что его "хорошие" отношения с Путиным и Зеленским являются основой переговорного процесса по установлению мира.

Президент США Дональд Трамп заявил, что усилия по сдерживанию дальнейшей эскалации войны между Россией и Украиной находятся "под контролем". Об этом он сказал в интервью Outkick, пишет Bloomberg.

Трамп подчеркнул, что его "хорошие" отношения с правителем России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, являются ключевыми для переговоров о прекращении боевых действий.

"Было бы замечательно иметь возможность это остановить. Скажу так, никто другой не смог бы. Никто. Ноль", - сказал Трамп.

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Во время телефонного разговора 18 марта Путин сообщил, что готов ограничить атаки на энергетическую инфраструктуру Украины в качестве первого шага, однако не согласился на полное прекращение огня, на чем настаивают США. На следующий день Зеленский во время разговора с Трампом согласился на взаимное прекращение ударов по энергетическим объектам.

Трамп отметил, что "очень хорошо" знает Путина.

"Путин никуда не вторгся, когда я был президентом. Он забрал Крым, и он забрал Грузию, когда президентом был Буш, когда президентом был Обама, и он пытается забрать все... Я не думаю, что в мире есть кто-то, кто мог бы остановить его, кроме меня, и я думаю, я надеюсь, что я смогу его остановить", - сказал Трамп.

Мирные переговоры - чего ожидать от встречи в Джидде

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 24 марта в Саудовской Аравии состоятся встречи делегаций США, Украины и России: "Я так понимаю, структура такова, что будет встреча Украины с Америкой, а потом - Америки с Россией. Или это будут параллельные такие встречи в одной стране на одну тематику".

В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что новая встреча с американцами будет не политическая, а техническая:

"Это встреча, на которой должны определяться параметры тех предложений о различных режимах прекращения огня, которые сегодня есть на столе переговоров".

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