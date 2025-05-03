Ранее некоторые депутаты раскритиковали соглашение, как довольно сомнительное.

Депутатов, которые не проголосуют за ратификацию ресурсного соглашения с США, стоит лишить американских виз. Такую идею озвучил президент Украины Владимир Зеленский во время общения со СМИ, сообщает "Суспільне".

Он отметил, что в подписанной правительством версии соглашения отсутствуют пункты, которые бы противоречили Конституции, а условия в целом выгодны для обоих государств. Именно поэтому, по мнению президента, Верховная Рада должна ратифицировать соглашение.

Вместе с тем Зеленский признал, что часть депутатского корпуса настроена не голосовать за окончательное утверждение соглашения с Америкой.

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"Я считаю, что США надо просто отменить им визы. Они приезжают в США каждый месяц. Рассказывают, как здесь плохо в Украине, как закончить войну очень быстро, какие части Украины важны, какие - не очень важны. После того, как они проходят по коридорам конгрессменов или сенаторов, они говорят, что они с США друзья, братья навеки, а потом они возвращаются в Украину и не голосуют за то, что принципиально для Америки", - сказал Зеленский.

Ресурсное соглашение с США: что надо знать

Как писал УНИАН, в среду правительство Украины в лице министра экономики Юлии Свириденко и правительство США в лице министра финансов Скотта Бессента подписали межгосударственное соглашение о совместных инвестициях в восстановление Украины после войны.

Соглашение предусматривает создание совместного фонда, который будет наполняться по принципу 50/50. Украина вносит свою долю за счет доходов от новых лицензий на добычу полезных ископаемых. США могут вносить свою долю путем поставки Украине военной помощи, или каким-то другим способом, который четко в соглашении не прописан.

При этом США имеют приоритетное право покупать ископаемые украинские ресурсы и накладывать вето на продажу их недружественным третьим странам.

Нардеп Ярослав Железняк также обращал внимание, что соглашение не содержит никаких ограничений во времени, то есть является пожизненным. Это уже не говоря о том, что оно не предусматривает никаких конкретных гарантий безопасности для Украины.

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