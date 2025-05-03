Эти собаки любят ухаживать за собой.

Собаки приносят много радости и счастья в нашу жизнь, однако от них также может быть много шерсти и грязи. Однако некоторые породы собак чище, чем другие, то есть меньше линяют, пускают слюну и воняют, чем некоторые собачки. Об этом пишет ветеринар Барри Моррисон для Pet MD, которая назвала 10 пород собак, которые являются "самыми чистыми", поэтому их можно спокойно завести в своем доме.

Американский бесшерстный терьер

Эти собаки являются идеальным выбором для семей, где есть аллергики и для тех, кто хочет, чтобы в их доме было меньше шерсти от домашних любимцев.

"Хотя вам не придется тратить время на чистку щетки или пылесос после американского бесшерстного терьера из-за его бесшерстной природы, эти собаки склонны к солнечным ожогам. Очень важно наносить солнцезащитный крем с высоким SPF, безопасный для домашних питомцев, перед любой активностью на свежем воздухе", - предупредила ветеринар.

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Шолоицквинтли (мексиканский бесшерстный)

Такая порода собак является редкой и почти не имеет шерсти, за исключением небольшого количества пуха на голове и лапах.

"Меньше меха означает меньше грязи и запаха, но это также означает, что чувствительная кожа требует особого ухода. Регулярно наносите на нее увлажняющий и солнцезащитный крем, чтобы защитить ее от ожогов и раздражений", - советует Моррисон.

Басенджи

Басенджи имеют короткую шерсть и кошачью склонность к уходу за собой, поэтому их нужно реже купать и от них меньше воняет, чем от некоторых других пород.

"Несмотря на то, что басенджи неприхотливы в уходе, они нуждаются в регулярных физических нагрузках. Их игривый характер может привести к шалостям, если они заскучают, поэтому важно обеспечить им достаточную физическую и умственную стимуляцию", - отметила автор материала.

Бедлингтон-терьер

Это собака, которая имеет мало перхоти и вряд ли пускает слюну. Бедлингтон-терьер имеет кудрявую шерсть, которая не линяет, поэтому вам не нужно будет пылесосить очень часто.

"Они часто считаются "гипоаллергенными" собаками, хотя на самом деле не существует такого понятия, как щенок без аллергенов на 100%. И хотя шерсть бедлингтона средней длины остается опрятной с минимальными усилиями, эти собаки нуждаются в чистке щеткой дважды в неделю и стрижке у профессионального грумера каждые несколько месяцев", - добавила ветеринар.

Той-пудель

Эта порода является одной из самых чистых, поэтому вы не будете видеть, как ваш той-пудель пускает слюну на вашу подушку или оставляет неприятный запах на диване. Благодаря их кудрявой шерсти они мало линяют, однако нуждаются в ежемесячной стрижке или ежедневном уходе, чтобы у них не образовывались колтуны, говорит Моррисон.

Чау-чау

Несмотря на то, что эта порода может слюнявить немного больше, чем другие, они имеют слабый запах и очень любящие.

"Их шерсть средней длины требует груминга дважды в неделю (как минимум) и ежемесячного купания", - предупредила ветеринар.

Японский хин

Японский хин часто ухаживает за собой, вылизывая лапы, как коты. Благодаря этому их шерсть средней длины является шелковисто-гладкой и не имеет неприятного запаха.

"Умеренно линяя, они нуждаются в еженедельном расчесывании и периодическом купании, чтобы поддерживать свой безупречный вид", - добавила автор материала.

Грейхаунд

По словам эксперта, грейхаунд одна из самых чистых крупных пород собак, с которыми не нужно будет беспокоиться о лужах слюны на полу и запахе на мебели.

"Благодаря ультракороткой шерсти борзые нуждаются в минимальном уходе - достаточно еженедельно протирать их мокрой тряпкой и периодически купать, чтобы они оставались чистыми", - отметила ветеринар.

Виппет

Если вы имеете опрятный дом, то эта порода собак идеально подойдет для него.

"Благодаря короткой шерсти эта порода не оставляет на мебели немного шерсти и характерного запаха. Кроме еженедельного расчесывания и купания раз в несколько месяцев (или по необходимости), они не требуют особого ухода", - заверила Моррисон.

Фараонова собака

Это порода имеет шерсть, которая линяет умеренно, поэтому не добавит вам много хлопот на уборку. Если еженедельно водить эту собаку на груминг, то она будет здоровой, а периодическое купание позволит им всегда оставаться чистыми, подытожила ветеринар.

Другие интересности о собаках

Ранее ветеринар назвала 5 пород собак, которые почти не болеют. В этот перечень вошли австралийский скотовод, бордер-колли, австралийская овчарка, хаски и бигль.

Также стало известно, какие породы собак являются крупнейшими в мире. В частности эксперты назвали такие породы, как лабрадор-ретривер, золотистый ретривер, немецкая овчарка и другие.

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