Молодые новобранцы прекрасно осознают все риски.

Молодые украинцы, которые подписали контракты с ВСУ по программе 18-24, рассказали изданию The Guardian, что мотивировало их пойти на войну с Россией.

Так, 20-летний новобранец с позывным "Лунтик" говорит, что не боится смерти.

"Я приехал сюда не играть в кошки-мышки. Я знаю все риски. Я понимаю, что есть ситуация, когда я могу не вернуться", — говорит Лунтик.

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Он потерял одного из своих братьев в боях под Бахмутом, но вступил в армию не только для того, чтобы отомстить, но и чтобы попытаться освободить территорию Украины от российских захватчиков.

"Когда вор приходит в ваш дом и вы боитесь, что он может навредить вам или убить вашу жену, вы примете меры и, если необходимо, убьете вора", - говорит он.

Еще один новобранец, 22-летний Владимир, говорит, что хотел пойти в армию, потому что "если мои дети когда-нибудь спросят меня: "Папа, что ты делал во время войны?", я просто хочу иметь для них правильный ответ. Я хочу, чтобы они поняли, что я защищал свою страну, как и наши отцы".

Он рассказал, что после полномасштабного вторжения он сначала записался в территориальное оборонное подразделение в Волынской области. После того, как понял, что война не придет в эту часть страны и желая сделать больше он намеревался вступить в Третью штурмовую бригаду, но, по его словам, его отговорили друзья.

"Они сказали, что если ты пойдешь туда, то можешь скоро умереть", - рассказал он.

Молодые новобранцы говорят, что не ожидают отправки на передовую до июня. "Лунтик" будет в разведывательном подразделении, говорит он, в то время как Владимир назначен на более опасную роли пехотинца, где ожидаемая продолжительность боевой жизни может быть короткой. Оба говорят, что рассчитывают вернуться в армию после того, как отслужат первый год, после короткого отпуска. Но, как подчеркивает Лунтик: "Первое, что мне нужно сделать, — это выжить".

Контракт 18-24 - новости

Как сообщал УНИАН, 11 февраля Министерство обороны Украины официально начало проект "Контракт 18-24" - добровольную инициативу для украинцев 18-24 лет, которые готовы присоединиться к Силам обороны на один год.

Заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса сообщил, что заявок на присоединение к рядам Вооруженных сил Украины по программе "Контракт 18-24" было чрезвычайно много, но подписано всего несколько сотен соглашений. Еще 1500 человек - на этапе подписания контракта. Многие поданные заявки так и не дошли до этого.

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