Этот кот может и дальше продолжать бить свой рекорд.

Если льва называют королем джунглей, то котов мейн-кунов можно считать королями домашнего кошачьего царства. Эти пушистые коты известны своей яркой внешностью и сходством с характером человека, но также они имеют несколько мировых рекордов, которые связаны с их большими размерами. Об этом пишет PetHelpful.

"Увидев, насколько большими могут быть эти коты, легко понять, почему они заслужили свой статус "больше, чем жизнь". Идеальный пример - мистер Пагсли Аддамс! Этот сварливый на вид кот породы мейн-кун недавно стал рекордсменом Книги рекордов Гиннеса за "самый длинный хвост среди живых домашних котов" с перышком длиной более 18 дюймов (45 сантиметров - УНИАН)!", - отметили в материале.

Мейн-куны также являются рекордсменами по длине тела и даже усов, поэтому очевидно, что этой породе кошек не привыкать достигать рекордов, однако Пагсли уже понимал, что является особенным.

"Я уверена, что он знает о своем длинном хвосте. Он мешает, особенно когда он возбужден, и когда я пытаюсь его покормить, он стоит прямо, и попадает мне в лицо", - рассказала хозяйка Пагсли Аманда.

Несмотря на хлопоты, которые может причинять этот очень длинный хвост, это особая часть котика, которую любит его семья.

"Лучшая новость заключается в том, что Пагсли может продолжать бить свой собственный рекорд. Ему всего два года, а мейн-куны могут расти до четырех-пяти лет! Эти коты используют свои пушистые хвосты, чтобы сидеть на них или согревать мордочку и лапки, свернувшись калачиком, поэтому можно с уверенностью сказать, что Пагсли готов к каждой зиме в Миннесоте", - добавили в PetHelpful.

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Также эксперты рассказали, что делать, чтобы кот вас не будил среди ночи. По их словам, для этого стоит запланировать время для игр и перекусов, не позволять коту спать на вашей кровати, завести ещё одного кота и установить график.

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