Женщина призналась, что принимает ухаживания и не страдает от недостатка мужского внимания, но пока не нашла того, с кем хочет создать семью.

Бывшая жена известного украинского ведущего Владимира Остапчука - нотариус и блогер Кристина Горняк - раскрыла тайны личной жизни после развода.

Женщина не часто делится деталями романтических отношений, хоть ей и многочисленные приписывали романы. Впрочем, Горняк решила ответить на вопросы фолловеров о том, свободно ли ее сердце.

В Instagram Stories подписчики поинтересовались у блогера, есть ли у нее ухажер. Горняк ответила коллажем фотографий с роскошными букетами цветов и добавила, что у не один мужчина пытается завоевать ее сердце.

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"Есть, и не один. И отношения после развода у меня уже были, долгосрочные и не очень. И классные и не очень", - написала Кристина.

Впрочем, блогер призналась, что пока "не встретила того, с кем готова создать семью". "Но внимания и ухаживаний достаточно у меня всегда", - добавила девушка.

Напомним, что Горняк и Остапчук состояли в браке два года, но в 2022-м объявили, что они больше не пара. В том же году ведущий закрутил роман с Екатериной Полтавской, а уже через два года они поженились.

Горняк и Остапчук после развода не могут поделить общий дом. Недавно Полтавская сообщила, что Остапчук отдал ей общий с бывшей дом. Блогерша отметила, что теперь она будет владелицей половины недвижимости, которая принадлежала ее возлюбленному.

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