Артисты из Украины всегда проходили в финал конкурса, однако получить заветный хрустальный кубок удавалось лишь несколько раз.

Евровидение - один из главным песенных конкурсов в мире, который традиционно проходит каждый год в мае. Нынешнее шоу стартует уже 13 мая и нашу страну на музыкальном событии представит группа Ziferblat. Украина остается неизменным участником конкурса уже много лет подряд.

Наши музыканты неоднократно демонстрировали свои вокальные данные на международной арене и влюбляли в себя тысячи еврофанов. Немало раз украинским артистам удавалось попасть в тройку лучших, однако победу из них одержали лишь некоторые.

Всегда в финале, но только три раза на первом месте - именно такими словами можно описать участие Украины в Евровидении. Наше государство - первое, кто трижды получил хрустальный кубок на песенном шоу. Такого же успеха на конкурсе достигла и Швеция.

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Впервые Украина появилась на международном событии в 2003 году, но уже через год нам удалось получить первую победу на конкурсе. Тогда первое место завоевала Руслана Лыжичко с этнической композицией "Wild Dances" ("Дикие танцы"), которую до сих пор помнят и вдохновляются ею за рубежом. Своим энергичным выступлением, которое сочетало зажигательные танцы, гуцульские мотивы, певица завоевала любовь еврофанов и запала им в душу на долгие годы. Тогда ей удалось не только прославить нашу страну, но и впервые провести шоу в Киеве в 2005 году.

Второй победительницей стала исполнительница Джамала спустя 12 лет. С лирической композицией "1944" она получила хрустальный кубок в 2016 году. Ее песня была посвящена депортации крымских татар. Ей удалось занять первое место благодаря своему эмоциональному исполнению и проникновенному голосу. В целом она получила тогда 534 балла.

В третий раз Украина стала триумфатором в 2022-м. Эта победа была символической, поскольку произошла она в начале полномасштабного российского вторжения. Группа Kalush Orchestra выступила с песней "Stefania", в которой сочетается рэп, украинский фольклор и которая посвящена маме лидера коллектива Олега Псюка.

Со временем этот трек приобрел значительно более широкий смысл и стал своеобразным гимном для всех украинских матерей. Выступление группы запомнилось еще и тем, что солист, несмотря на угрозу дисквалификации, напомнил всему миру об украинских военнопленных.

В 2025 году группа Ziferblat выступит на конкурсе с песней "Bird of Pray", в которой они поют о вере в лучшее будущее. Впервые коллектив появится на сцене в первом полуфинале 13 мая под номером 5. Второй полуфинал и гранд-финал Евровидения в Базеле, Швейцария, запланированы на 15 и 17 мая.

Напомним, ранее стало известно, кто будет спикером от Украины на "Евровидении-2025". В прошлом году баллы Национального жюри участникам конкурса объявляла певица Джамала. В этом году эту миссию доверили известной артистке и участнице прошлогоднего шоу в Швеции.

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