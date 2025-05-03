Участники этого автопарада имеют связь с кремлевской организацией "Бессмертный полк".

Россияне планируют провести автопарад 9 мая в Стокгольме. Среди участников "победобесия" – бывший нацистский лидер, откровенные сторонники кремлевского правителя Путина, а также бывший сотрудник российского МВД.

Об этом сообщает шведское издание Expressen. Отмечается, что участники этого автопарада имеют связь с организацией "Бессмертный полк", которая известна пропагандистскими акциями к 9 мая как в России, так и в других государствах.

Сообщение издания о подготовке такого мероприятия россиянами вызвало возмущение со стороны шведского министра по вопросам миграции Йохана Форселла.

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"Это меня бесит. Связь с экстремистскими движениями является примером обстоятельства, которое может подпадать под новое требование по поведению для получения вида на жительство. Мы не обязаны проявлять гостеприимство к людям, которые угрожают нашему общественному порядку или безопасности", – написал он в соцсети Х.

Парад на 9 мая

Мировые лидеры – из числа тех, кто согласился на эту авантюру – массово отменяют визиты в Москву на парад 9 мая. Внезапно заболел президент Сербии Вучич. На проблемы со здоровьем пожаловался и известный своей приверженностью к России премьер Словакии Фицо.

Стоит отметить, что ранее РФ в одностороннем порядке объявила перемирие на 8-10 мая. Украинский президент Владимир Зеленский предложение отверг. Он подчеркнул, что "не хочет играть с предложенными Путиным короткими перемириями". Президент также добавил, что Украина "не может гарантировать безопасность мировых лидеров в Москве 9 мая".

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