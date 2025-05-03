Некоторые иностранные гости уже отменили свой визит в Москву, не дождавшись таких гарантий от Киева.

В Кремле ждут четкого ответа Украины на объявленное Москвой в одностороннем порядке "временное перемирие" на 8, 9 и 10 мая. Об этом в комментарии ТАСС заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Москва инициировала однодневное "перемирие" на Пасху и теперь ультимативно требует трехдневного "перемирия" на 9 мая якобы для проверки готовности Киева к переговорам о долгосрочном мире. При этом Песков выразил недовольство, что Украина не стала безоговорочно соглашаться на предложенное трехдневное перемирие, условия и правила которого с Киевом не обсуждались.

"Реакция властей Украины на инициативу России ввести перемирие – это тест на готовность Украины к миру. И мы, разумеется, будем ждать не двусмысленных, а окончательных заявлений, главное – действий, направленных на деэскалацию конфликта в праздничные дни", – заявил Песков.

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"Парадное" перемирие Путина

Как писал УНИАН, в конце апреля российский диктатор объявил в одностороннем порядке трехдневное перемирие на 8-10 мая. В эти дни в РФ запланированы праздничные мероприятия по случаю 80-й годовщины капитуляции Третьего Рейха.

Как и в случае с "пасхальным перемирием", президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал российскую инициативу как явную уловку и предложил полноценное 30-дневное перемирие, на котором Киев и Вашингтон настаивают с начала марта. Также Зеленский отказался гарантировать безопасность иностранных гостей, которые приедут посмотреть на московский парад 9 мая.

После этого стало известно, что президент Сербии Вучич и премьер Словакии Фицо резко заболели и передумали ехать на парад в Москву.

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