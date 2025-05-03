Тимченко считает, что считает, что есть все предпосылки для расширения частных инвестиций в Украину при поддержке американских учреждений.

Соглашением о полезных ископаемых Украина сможет ускорить частные инвестиции в свой энергетический сектор. Об этом в комментарии американскому изданию FOX Business сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

"Инвестиционный фонд по восстановлению Украины, созданный совместно с Соединенными Штатами, - это важный шаг вперед на пути восстановления страны после войны. Это сильный сигнал для мира: Украина открыта для бизнеса. Это соглашение создает основу для ускорения частных инвестиций в энергетический сектор, который имеет одни из крупнейших неразработанных резервов в Европе", - сказал он.

Отмечается, что Тимченко прибыл в Вашингтон за несколько недель до подписания соглашения, чтобы провести переговоры с высокопоставленными чиновниками США относительно потенциала Украины в сфере неразработанных ресурсов - особенно запасов нефти и газа на западе страны.

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Гендиректор ДТЭК считает, что учитывая опыт работы с американскими компаниями есть все предпосылки для расширения частных инвестиций в Украину при поддержке американских учреждений.

Ранее ДТЭК Рината Ахметова договорился с американской GE Vernova о строительстве первой в Украине цифровой подстанции.